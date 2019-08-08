Samanyolu Haber /Gündem / Bayramda maaş yok /08 Ağustos 2019 19:10

Bayramda maaş yok

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın borçlanma isteği Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP'li ve MHP'li üyeler tarafından reddedildi...

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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı 1. Oturumu Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlık yaptığı oturumda, mevsimlik işçilerin işe alınması, işçilere bayram öncesi ikramiye-maaş ve acil borçların ödenmesiyle ilgili kullanılmak üzere belediye yönetimine borçlanma yetkisi verilmesine dair ek maddeler gündeme eklendi. Mevsimlik işçilerin işe alınmasıyla ilgili ek gündem maddesi, toplantıda ilk olarak ele alındı ve oy çokluğuyla kabul edildi. 

Mali açıdan olumsuz bir tablo içinde olan Adana Büyükşehir Belediyesini çalışır hale getirmek için her türlü tedbiri alacaklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, (AKP - MHP) Saray ittifakından, işçi alacaklarının ödenmesi, belediyenin önünün açılması ve halka hizmet amacıyla kullanılmak üzere talep edilen borçlanma yetkisinin meclisten geçmesi talebinde bulundu. 

Daha önce ilgili komisyonda Saray ittifakının üyelerince reddedilen borçlanma yetkisi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de yine Saraylı meclis üyelerince reddedildi. Böylece Kurban Bayramı öncesi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, işçiye ikramiye, tam maaş ve acil borçların bir kısmının ödenmesine yönelik isteği, Saray ittifakı üyelerinin ret oylarıyla karşılıksız kaldı.

Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri’nde çalışan 25 sahte diplomalı öğretmen tespit edilmesinin ardından, bir yıl boyunca uzaktan eğitim yapılacağını, öğrencilerin ve sınavlara hazırlanan çocukların-gençlerin mağdur olmaması için konu üzerinde çalıştıklarını anlattı. 
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