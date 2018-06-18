Samanyolu Haber /Gündem / Bayramda kaza bilançosu: 67 ölü, 341 yaralı /18 Haziran 2018 16:54

Bayramda kaza bilançosu: 67 ölü, 341 yaralı

Ramazan Bayramı tatili boyunca yollarda meydana gelen kazalarda 67 kişi öldü, 341 yaralandı.

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Ramazan Bayramı’nında vatandaşlar arife günü sabah saatlerinden itibaren yollara düştü. Karayollarında yoğunluk yaşanırken, trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen, aşırı hız, dikkatsizlik ve uykusuzluk kazalara neden oldu.
 
Arife günü olan 14 Haziran Perşembe günü Gaziantep, Manisa, Balıkesir ve Niğde’de ikişer, Antalya, Adıyaman, Elazığ, Denizli, Kütahya, Burdur, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Kırıkkale, Adana, Ordu ve Kahramanmaraş’ta birer olmak üzere toplam 23 kaza meydana geldi.

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde 21 kaza meydana geldi. İstanbul’da 3, Adana ve Çorum’da 2’şer, Karaman, Erzincan, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Muş, Edirne, Manisa, Gümüşhane, Balıkesir, Sakarya, Karabük ve Nevşehir’de meydana gelen kazalarda, 8 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı.

Bayramın 2’nci günü Denizli, Gaziantep, Konya ve Tekirdağ’da ikişer, Aydın, Bolu, Kütahya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sivas, Uşak, Yozgat, Eskişehir, İstanbul, Şırnak, Ankara, Elazığ, Siirt, Karabük ve Kastamonu’da meydana gelen toplam 25 kazada, 25 kişi öldü, 112 kişi de yaralandı.

Bayramın son günü olan Pazar günü saat 23.30’a kadar 16 kaza meydana geldi. İzmir’de iki, Konya, Samsun, Kütahya, Bolu, Ankara, Elazığ, Antalya, Şanlıurfa, Bursa, Kayseri’de meydana gelen bu kazalarda 12 kişi öldü, 82 kişi de yaralandı.
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