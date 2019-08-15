Samanyolu Haber /Gündem / Bayram tatilinde 33 ilde 50 kişi hayatını kaybetti /15 Ağustos 2019 10:36

Bayram tatilinde 33 ilde 50 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 10-14 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatilinde hayatını kaybedenlerin sayısı duyuruldu. 

Bakanlık, 5 günlük tatil süresince 33 ilde 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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