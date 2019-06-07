Bayram tatili bitti, dolar yeniden yükseliyor

Piyasaların bayram tatili öncesinde yarım gün açık olduğu 3 Mayıs Pazartesi günü saat 12:06’da 5,87 seviyesinde olan dolar salı günü 5,66 TL’ye kadar gerilese de tekrar yönünü yukarı çevirdi.





Dolar Türkiye saati ile 13:00 itibarıyla 5,85 TL'den işlem görüyor.





RİSK İŞTAHI ZAYIFLADI





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında devam eden ticaret gerilimi ve bu gerilimin küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı beklentisi yatırımcının risk iştahını zayıflattı.





Yatırımcılar hisse piyasalarından, güvenli liman olarak gördükleri devlet tahvillerine yöneldi.





Küresel riskten kaçışın kuvvetli olduğu bir dönemde TL’de değer kazancı yaşanması bankacılara göre TL’deki nominal değer kazancı ötesinde kuvvetli bir trend oluğunun en önemli göstergesi.





Tahvil-bono piyasasında ise yapılacak ihaleler takip edilecek. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi geçen hafta 100 baz puan düşüşün akabinde Cuma günü son işlemde yüzde 24,97 seviyesindeydi.