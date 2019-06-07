Bayram sonrası TL'de fırtına devam ediyor!

ABD ile Türkiye arasında yaşanan Rus S-400 hava savunma sistemiyle ilgili kriz giderek derinleşirken, bu durumdan Türk Lirası da olumsuz etkiliyor. Bayram tatilinde 5,66 TL’ye kadar gerileyen dolar yeniden yükselişe geçti.







Yurt içinde TL, dolardaki gerileme ile bayram tatilini iyi geçirdi. Dolar 5,66 TL'ye kadar geriledi ancak dün ve bugün gelen alımlarla 5,87 TL direncine doğru yükseldi.





ABD'NİN MÜEYYİDE KARARI ALABİLECEĞİ ENDİŞESİ HÂKİM





Investing.com yazarı Şenay Şerefoğlu, "TL için kısa vadedeki en önemli konu S-400 meselesi ve bu ay Japonya’da yapılacak görüşmede uzlaşmaya varılması ile kurda sert düşüşler görülebilir, ancak Türkiye’nin komisyon kurulması teklifine karşın ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarması ise yaptırım endişelerini tekrar yükselteceği için kurda yukarı yönlü ataklar yaşanabilir." dedi.





Şerefoğlu'na göre, şimdilik Erdoğan – Trump görüşmesini bekleyen TL tarafında 5,87 TL direncinin kırılması ile yeni haftada tekrar 6,09 TL’ye doğru yükselişler devam edebilir.











