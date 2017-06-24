Samanyolu Haber /Gündem / Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı vakitleri /24 Haziran 2017 12:51

Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta kılınacak belli oldu. 2017 Ramazan Bayramı namazı vakitleri açıklandı.

SHABER3.COM

Bayram namazının saat kaçta kılınacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak edilen ve aranan konular arasında yerini almaya başladı. 

Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte vatandaşlar yaşadıkları kentin bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. 

İşte, tüm illerin bayram namazı saatleri;

Adana: 06.04,
Adıyaman: 05.50,
Afyon: 06.18,
Ağrı: 05.26,
Aksaray: 06.05,
Amasya: 05.52,
Ankara: 06.06,
Antalya: 06.22,
Ardahan: 05.24,
Artvin: 05.27,
Aydın: 06.31,
Balıkesir: 06.27,
Bartın: 06.04,
Batman: 05.38,
Bayburt: 05.36,
Bilecik: 06.17,
Bingöl: 05.38,
Bitlis: 05.33,
Bolu: 06.09,
Burdur: 06.22,
Bursa: 06.21,
Çanakkale: 06.31,
Çankırı: 06.01,
Çorum: 05.56,
Denizli: 06.27,
Diyarbakır: 05.42,
Düzce: 06.11,
Edirne: 06.27,
Elazığ: 05.44,
Erzincan: 05.40,
Erzurum: 05.33,
Eskişehir: 06.16,
Gaziantep: 05.55,
Giresun: 05.41,
Gümüşhane: 05.38,
Hakkari: 05.29,
Hatay: 06.02,
Iğdır: 05.21,
Isparta: 06.21,
İstanbul: 06.19,
İzmir: 06.33,
Kahramanmaraş: 05.56,
Karabük: 06.04,
Karaman: 06.12,
Kars: 05.23,
Kastamonu: 05.59,
Kayseri: 05.59,
Kırıkkale: 06.04,
Kırklareli: 06.24,
Kırşehir: 06.03,
Kilis: 05.57,
Kocaeli: 06.16,
Konya: 06.13,
Kütahya: 06.19,
Malatya: 05.48,
Manisa: 06.31,
Mardin: 05.41,
Mersin: 06.07,
Muğla: 06.31,
Muş: 05.35,
Nevşehir: 06.02,
Niğde: 06.04,
Ordu: 05.43,
Osmaniye: 06.00,
Rize: 05.33,
Sakarya: 06.14,
Samsun: 05.49,
Siirt: 05.35,
Sinop: 05.51,
Sivas: 05.50,
Şanlıurfa: 05.49,
Şırnak: 05.34,
Tekirdağ: 06.25,
Tokat: 05.50,
Trabzon: 05.36,
Tunceli: 05.42,
Uşak: 06.23,
Van: 05.28,
Yalova: 06.19,
Yozgat: 05.59,
Zonguldak: 06.06.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı farz değil vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır. 

Vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Ezan okunmaz, kamet yapılmaz.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır. 

Bayram namazı aşağıdaki şekilde kılınır:

- Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur. 

- Sonra "Sübhaneke" okunur.

- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

- Rüku ve secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.

- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

- Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

- Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.
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