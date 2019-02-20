Samanyolu Haber /Gündem / Baykal'ın taburcu olacağı tarih belli oldu /20 Şubat 2019 15:58

Baykal'ın taburcu olacağı tarih belli oldu

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanacağı ve taburcu edileceği açıklandı.

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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanmasının öngörüldüğünü açıkladı. Babasının daha sonra Antalya'ya döneceğini belirten Aslı Baykal, Baykal'ın kendisinin de yaşadığı Kepez ilçesinde ormanlık alan içinde bulunan Duacı Köyü'ndeki evinde istirahat halinde olacağını kaydetti.

16 Ekim 2017 tarihinde beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye kaldırılan Deniz Baykal, yoğun bakımda 51 gün süren tedavisinin ardından fizik tedavi için Almanya'ya gitmişti. Geçen 20 Mart'ta Türkiye'ye dönen Deniz Baykal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, mayıs ayında farklı bir tedavi için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledilmişti.

 
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