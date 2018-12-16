Samanyolu Haber /Gündem / Baykal'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke /16 Aralık 2018 14:49

Baykal'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke

CHP'nin eski genel başkanı ve 27. Yasama Dönemi Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında dokunulmazlık fezlekesi düzenlendi. Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören Baykal, sağlık durumu nedeniyle henüz Meclis’te yemin etmedi.

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Gazete Duvar'ın haberine göre, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan 17 yeni fezleke Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a gönderildi.

HDP milletvekilleri hakkında 16 yeni fezleke

27. Yasama Dönemi milletvekilleri hakkında yeni düzenlenen 17 fezlekeden 16’sı HDP milletvekillerine ait. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında 3, Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında 3, Batman Milletvekili Feleknas Uca hakkında 3, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında 2 fezleke hazırlandı. Hakkında fezleke düzenlenen diğer HDP milletvekilleri Ayhan Bilgen, Hüda Kaya, Dirayet Dilan Taşdemir, Ayşe Acar Başaran ve Berdan Öztürk oldu.

Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören ve sağlık durumu nedeniyle henüz Meclis’te yemin etmeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında da dokunulmazlık fezlekesi düzenlendi.

Yeni yasama döneminde Meclis’e 43 fezleke gelmişti. 26’ncı Dönem’den devreden 252 fezleke ile sayı 295’e yükselti. Son gelen fezlekelerle birlikte Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderilen fezleke sayısı 312’ye çıkmış oldu…
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