Baykal'a dokunulmazlığının kaldırılması için verilen fezlekesinin içeriği belli oldu

T24'ün haberine göre CHP'li Meclis Başkanvekili Levent Gök, fezlekenin milletvekilliğinden dolayı değil, Halk TV'de yayınlanan bir programda telif hakları nedeniyle yaşanılan bir tartışmadan dolayı olduğu bilgisini verdi.





Baykal, yönetim kurulu üyesi olduğu Halk Tv'de yayınlanan bir programda telif haklarının ödenmemesi nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta hakkında fezleke düzenlenen isim oldu. Fezlekeye ilişkin olarak CHP'li Meclis Başkanvekili Levent Gök, T24'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:





"Halk TV'de yayınlanan bir programda telif hakları nedeniyle yaşanılan bir tartışmadan dolayı Sayın Baykal'ın Yönetim Kurulu üyesi olmasından dolayı, üç yıl önceki bir fezlekedir."





Yeni yasama döneminde TBMM'ye 43 fezleke geldi. 26’ncı Dönem’den devreden 252 fezleke ile sayı 295’e yükselti.