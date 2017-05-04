Baykal'a 'aday' tepkisi

Akşener'den Baykal'a: Sonucu kabullenip meşrulaştırmasını yadırgadım







MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, kendisinin 'Başkan' adayı olup olmayacağı ve CHP Antalya Millevekili Deniz Baykal'ın 'Başkan' adayına ilişkin yaptığı açıklamalarına ilişkin, "Meşruiyet tartışmalarının bitmediği, hukuk sürecinin devam ettiği bir dönemde bu sonucu kabul edip, meşrulaştırma tavrını çok yadırgadım. Bir siyasetçinin başka bir siyasetçiler hakkında makam, görev tanzimini siyasi nezaket açısından uygun bulamam. Siyasi nezaketsizlik olarak görürüm" dedi.



"Hayır kampanyası esnasında kişisel bir teşekkür borcum da var"

Ziyarete ilişkin Akşener, "Kendilerini ziyaret etme talebinde biz bulunduk. Ziyafetimizin nedeni bir nezaket ziyaretiydi. Hayır kampanyası esnasında kişisel bir teşekkür borcum da var. 'Hayır' kampanyası sırasında sayın genel başkanın talimatı ile program yapmaya gittiğimiz şehirlerdeki il, ilçelerde, Saadet Partisi'nin il başkanlarının partilerini temsil ederek bulundukları programlar yaptık. O nedenle kendilerine çok teşekkür ediyorum.







"Yarın da Demokrat Partisi Genel Başkanı'nına nezaket ziyaretim olacak"



Akşener, "Aynı zamanda Demokrat Partisi Genel Başkanı'nın da benzer bir talimatı nedeniyle bir teşekkür borcum var. Yarın da saat 15.00'te onları ziyaret edeceğim" dedi.



"Saadet Partisi'nin dengeli tutumu 'hayır' kampanyası yapan insanlar üzerinde etkisi oldu"



Akşener, "Saadet Partisi'nin dengeli tutumu 'Hayır' kampanyası yapan insanlar üzerinde de çok farklı bir etkisi oldu. Sert, insanları rencide eden gerçekten korkutucu bir devlet gücünün, paranın önde olduğu bir 'Evet' kampanyası yapılmıştı. Sayın genel başkanın ve partisini tutumu orada bir yumuşamaya neden oldu. O hakkı teslim etmek isterim huzurunuzda. Teşekkür etmek ve kendisi çok tecrübeli duayen bir siyasetçi. Referandum sonuçları ile ilgili olarak da görüşlerini almak üzere bir nezaket ziyareti yaptık o kadar" diye konuştu.



"Geçmişte iktidarda olduğumuz dönemde zaman zaman bir araya geldiğimiz de oldu"



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Akşener'e ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Geçmişte iktidarda olduğumuz dönemde zaman zaman bir araya geldiğimiz de oldu. Kendisini tanımaktan o zaman da memnuniyet duymuştum. Hadiseler karşısında tavrını net ortaya koyan hakkı adaleti gözeten milli bir yaklaşımı var. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Siyasette tavır çok önemli. Ülkemizin huzura barışa ihtiyacı var. Bu da insanların aklı selim yaklaşması ile ancak temin edilebilir. İnşallah önümüzdeki günler memleketimiz için hayırlara vesile olacak bir dönem olur. Sıkıntılarımız belli. İnşallah sıkıntıların üstesinden gelebilecek çalışmamalara da vesile olur. Allah yardımcımız olsun. Memleketimize huzur ve saadet bahşetsin" diye konuştu.



"Ziyaret, 2019'un ön hazırlığı değil"



"Ziyaret, 2019'un ön hazırlığı olarak değerlendirilebilir mi?" sorusuna Akşener şu yanıtı verdi: "Yok, hayır öyle görmeyin. Çok zor koşullarda 'Hayır' kampanyası yaptık.







'Hayır' kampanyasına destek veren siyasi partilerin tümü, 'Ya OHAL kalkar ya da biz hiç sandığa gitmeyeceğiz' deseydi





Hepimiz 'Hayır' kampanyasına destek veren siyasi partilerin tümü, deseydi ki biz oynamıyoruz. Ya OHAL kalkar ya da biz hiç sandığa gitmeyeceğiz.





Sadece 'Evet' diyenler sandığa gitseydi, bugün bambaşka bir şeyi Dünya ve Türkiye tartışıyor olurdu. Demem o ki, bizler bu referandumunun OHAL şartlarında yapılıyor olmasına rağmen meşruiyetini sağlayan insanlarız.

"Benim inancım, yaptığım bütün anketlerde gelinen nokta, 54'e, 46"



Benim inancım, yaptığım bütün anketlerde gelinen nokta, 54'e, 46 iken. 'Hayır' oyu kullanan vatandaşlarımızın çoğunluğunun çok zar şartlarda tercihini sandığa yansıtma durumunda oldukları halde sandıkları korumak birinci önceliğimizdi. Bunu hep birlikte başardık.



"Önlemleri aldık YSK'yı hesaplayamadık"



Fakat YSK'nın kocaman bir soru işareti bırakan sonuç ile karşı karşıya bırakacağını hiç düşünmedik. Önlemleri aldık YSK'yı hesaplayamadık.



O YSK ise, hukukun üstünlüğünü öne koyabilecek bir kurum olarak kurulmuşken içinden çıkılamaz bir keşmekeş haline referandum sonuçlarını getirmiştir."

"Referandum sonuçları netleşmeden 2019'u bugünden konuşmak doğru değil"



Akşener, "2019'u bugünden konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Referandum sonuçları netleşmeden bu meşruiyet tartışmaları son bulmadan 2019 tartışmasını doğru bulmuyorum" dedi.

'Hayır' blokunun bölünmesinin önüne geçmek önemli"



Akşener, "Benim ve arkadaşlarımın duruşu şudur; 'Hayır' blokunu canlı tutmak. 'Hayır' blokunun bölünmesinin önüne geçmek. Bu blokun bölünmesinin önüne geçmek o kadar önemli bir şey ki, kişilerin taleplerinden zaaflarından, hayallerinden, hedeflerinden çok daha önemlidir" dedi.



Deniz Baykal'ın 'başkan' adayına ilişkin açıklamaları



Kendisinin 'Başkan' adayı olup olmayacağı ve CHP Antalya Millevekili Deniz Baykal'ın 'Başkan' adayına ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Akşener şöyle konuştu: "Yüzde 49'luk diye bir kavramı şu an itibariyle mahkeme sonuçlanmadan yüzde 49'u kabul etmiyorum. Mühürsüz oylar konusu tam anlamıyla çözülmeden bu blokun kaç olduğunu telaffuz etmiyorum.







Bir siyasetçinin başka bir siyasetçiler hakkında makam, görev tanzimini siyasi nezaket açısından uygun bulamam. Siyasi nezaketsizlik olarak görürüm.





"Abdullah Gül'ü sayın Baykal üzerinden bir açıklama yapma yöneltildiği ve zorlandığını düşünüyorum"



Çok ilginç günlermiş, sayın Abdullah Gül'ü sayın Baykal üzerinden bir açıklama yapma yöneltildiği ve zorlandığını düşünüyorum."



"Sayın Şener ile herhangi bir görüşme yapmadım"



Yeni parti kuracağı iddiaları ve Abdullatif Şener'in kurucu üye olacağı tartışmalarına ilişkin Şener şu ifadeleri kullandı: "Çok mert bir kadınımdır. Eskiler bilir gençleri bilmem. Net tavırları olan bir insanım. Böyle bir çalışma yaptığım takdirde ilk önce sizler bilirsiniz. Sayın Şener ile herhangi bir görüşme yapmadım. Kendisi de benimle herhangi bir görüşme yapmadı. İsimlerin ortaya atılması kişileri de rencide eden bir şey.







"Birinci öncelik YSK'da koruyamadığımız 'hayır' oylarının akıbeti"

Benim ve arkadaşlarımın birinci önceliği YSK'da koruyamadığımız 'Hayır' oylarının akıbetinin takibini yapmaktır. Onun dışında herhangi başka bir adım atılmış değil. Dolanmadan söylerim zaten."

