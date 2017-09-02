Samanyolu Haber /Gündem / Baykal'a Adalet Kurultayı'nda kibarca 'protokolden kalk' mı denildi? /02 Eylül 2017 13:19

Baykal'a Adalet Kurultayı'nda kibarca 'protokolden kalk' mı denildi?

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Adalet Kurultayı'ndan kovulduğu iddiasına ilişkin Deniz Baykal'ın yanında yer alan CHP Aydın milletvekili Lütfi Baydar'dan açıklama geldi.

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26 Ağustos'ta Çanakkale'de başlayan Adalet Kurultayı'na CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal da katıldı. 

İddialara göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Adalet Kurultayı'nın ilk gününde protokolde oturan Deniz Baykal'ı kaldırarak arka tarafa oturmasını söyledi.

Bu sırada Deniz Baykal'ın yanında oturan CHP Aydın milletvekili Lütfi Baydar, konuyla ilgili Yurt gazetesine konuştu. Baydar, "Biz Deniz beyle beraber geldik, öne oturduk. Oturduğumuz andan itibaren Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ve Genel Başkan'ın ön sıraya oturacağı ifade edildi. Ön sırayı milletvekili arkadaşların terk etmesi söylendi. Deniz Bey baktı biz oturunca ilan oldu. Deniz Bey de 'hadi kalkalım biz' dedi. Biz de arkaya geçtik. Olay budur" ifadelerini kullandı.
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