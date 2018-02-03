Samanyolu Haber /Gündem / Baykal yurda dönüyor /03 Şubat 2018 18:58

Baykal yurda dönüyor

Geçirdiği rahatsızlığın ardından yurtdışında tedavi gören eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye'ye dönüyor.

SHABER3.COM

CHP'nin eski genel başkanlarından, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yurtdışında tedavi görmesinin ardından ay sonunda Türkiye'ye döneceği açıklandı.

Sözcü'nün haberine göre, Baykal'a en yakın isimlerden Yılmaz Ateş, "Deniz Bey'in sağlık durumu gayet iyi gidiyor. Kafasından alınan parça iki hafta önce yerine konuldu. Bu ay sonuna doğru Türkiye'ye gelecek" dedi.

Ateş, "Deniz Bey'in gönlünün CHP'nin başarısında olduğunu biliyorum. Biliyorum ki bu kurultay, CHP'nin iktidara gelmesini sağlamasını diliyor" diye konuştu.
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