Baykal: Siyasete dönersem rahatlarım

"Siyaset yapmak bana iyi gelecek, özledim" diye konuşan Baykal, "Grup toplantılarını özledim. Yasama faaliyetlerine düzenli olarak katılacağım. Ben de siyasetin bir parçasıyım. Buraya sık sık gelip, gidersem çok daha rahatlayacağım. Yeniden siyaset yapmak bana iyi gelecek; çünkü sevdiği işi yapması, insanı rahatlatıyor ve moral oluyor" dedi.







Milletvekili olmasına rağmen sağlık sorunları nedeniyle Meclis'e gelemeyen Baykal, TBMM'ye geldi ve siyasete aktif katılmasının kendisine moral vereceğini kaydetti.





Baykal, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Türkiye'nin demokrasiye geçme mücadelesi verdiğini söyledi.







