Samanyolu Haber /Gündem / Baykal iki isim daha önermiş /03 Mayıs 2017 08:44

Baykal iki isim daha önermiş

Referandumun ardından parti içi tartışmaların da gün yüzüne çıktığı CHP’de Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın 2019’da gerçekleşecek cumhurbaşkanı adaylığı için iki farklı model sunduğu ve parti dışı isimlerin de gündemde olduğu öne sürüldü.

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Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre Baykal’ın aklında iki farklı model var.

İlk modele göre cumhurbaşkanı adayının partinin tüm üyeleri ve hatta başka partilerin üyelerinin de katılımıyla seçilmesi gündemde. Buna örnek olarak da Yunanistan’da 2012’de PASOK genel başkanının, seçimde tek aday olmasına rağmen 236 bin 151 kişinin katılımıyla seçilmesi ancak; 230 bin 105 oy alması gösterildi.

Baykal, katılımlı seçim istiyor

Baykal cephesi cumhurbaşkanı adayının bir kişi ya da heyet tarafından seçilmesinden yana değil.

Sunulan ikinci model ise seçimden önce cumhurbaşkanı adayının yardımcılarını da belirlemesini öngörüyor. Bu kapsamda Baykal’ın referandumda ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP’li Meral Akşener ve Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Ahmet Türk’ün cumhurbaşkanı yardımcılığı olmasını önerdiği belirtildi.

CHP yönetimi Kılıçdaroğlu’nu istiyor

Öte yandan CHP yönetiminin parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istediği, bunun gerekçesi olarak da Kılıçdaroğlu’nun referandum kampanyası sırasında gerilimden uzak bir strateji izlemesini gösterdiği ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu ekibinin öncelikle başta Akşener olmak üzere Vatan Partisi, Saadet Partisi, bazı sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek süreci başlatacağı konuşuluyor.
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