Samanyolu Haber
Baykal Almanya'ya götürüldü
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Baykal Almanya'ya götürüldü
/
05 Aralık 2017 10:06
Baykal Almanya'ya götürüldü
Beyin kanaması nedeniyle 16 Ekim'den beri yoğun bakımda tutulan Deniz Baykal tedavi için Almanya'ya götürüldü
SHABER3.COM
CHP’nin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, fizik tedavi için bu gece ambulans uçakla Almanya’ya götürüldü.
Baykal, 16 Ekim’de Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde kaldırılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Baykal Almanya'ya götürüldü
Sonraki Haber >>
Allah aşkına münafıklara kanmayın!.."
Fethullah Gülen Hocaefendi'nin haftalık Bamteli sohbeti Herkul.org internet sitesinde yayınlandı...
Gasp ekonomisi...
İşadamı Akın İpek, dedesinin Kahramanmaraş’ta gasp edilen evinin Müstakil Sanayici ve İşadamları...
Zarrab Davasının Cemaatle ne ilgisi var?
Gazeteci Ekrem Dumanlı Zarrab Davası ile cemaat arasında bağlantı kurulmasına cevap verdi. You...
Rıza Sarraf’ın tanıklığı, davadan sonra da devam edecek mi?
Eski bir savcı olan Baer’e göre bu, Türkiye’deki hükümet yetkililerinin iddia ettiğinin aksine...
Adli Tıp Raporu'na rağmen işkence sürüyor....
Adli Tıp Raporu'na rağmen cezaevinde tutulan Emrah Meydan'in sağlığı daha da kötüye gidiyor
'Dubai'ye deport edilip orada yaşayabilir miyim?'
Rıza Sarraf'ın Türkiye’deki malvarlığına el konulurken çalışanları gözaltına alındı....
Zarrab'ın rüşvet verdim dediği Muammer Güler kayıp
Rıza Sarraf'ın Muammer Güler'in oğluna 100 bin dolar rüşvet verdiği ifadesinin ardından adı...
Air France İstanbul uçuşlarını durduruyor
Air France, İstanbul seferlerini 25 Mart'tan bu yana durduracağını ilan etti.
Baskı rejiminden kaçışın hikayesi...
Türkçe dahil bir çok dilde yayın yapan Dünyaca ünlü haber kanalı Euro News Türkiye'den kaçmak...
'Zarrab'ın o ülkenin ajanı olduğu biliniyor'
İYİ Parti Milletvekili Nuri Okutan, devlet kayıtlarında Reza Zarrab'ın İran İstihbarat Örgütü...
17 Aralık sonra serbest kalmak için kısmen rüşvet ödedim
ABD'deki davada Sarraf dördüncü kez tanık olarak dinlendi. Sarraf 17 Aralık operasyonunun ardından...
Hizmet düşmanlarının her söz ve hali katmerli yalan...
Fethullah Gülen Hocaefendi haftalık yayınlanan Bamteli sohbetinde Hizmet Gönüllerine önemli mesajlar...
Tweet
Bir kaçışın öyküsü...
Bunlara inanmak demek...
Zarrab Davasının Cemaatle ne ilgisi var?
Enflasyon patladı...
AKP'nin Hayırseveriydi, Casus oldu...
Muammer Güler nerede?
Gasp ekonomisi...
Bir anne daha bebeği ile gözaltına alındı
Erdoğan'dan rehine diplomasisi..
Allah aşkına münafıklara kanmayın!.."
ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Beyefendi' Başkan Obama'yı arayacak!
Hizmet düşmanlarının her söz ve hali katmerli yalan...
ABD Yüksek Mahkemesi'nden seyahat yasağına onay
Baskı rejiminden kaçışın hikayesi...
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
09:16:55