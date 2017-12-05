Samanyolu Haber /Gündem / Baykal Almanya'ya götürüldü /05 Aralık 2017 10:06

Baykal Almanya'ya götürüldü

Beyin kanaması nedeniyle 16 Ekim'den beri yoğun bakımda tutulan Deniz Baykal tedavi için Almanya'ya götürüldü

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CHP’nin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, fizik tedavi için bu gece ambulans uçakla Almanya’ya götürüldü.

Baykal, 16 Ekim’de Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde kaldırılmıştı.
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