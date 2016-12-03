Bayılanlar sloganlar tekbirler...

Mavi Marmara Davası'nda savcının talebine isyan







İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, mütalaasını açıklayan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Arslan'ın, mahkemeye ulaşan, "Türkiye ile İsrail Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşması" gereği davanın düşürülmesi talebinde bulunmasına müşteki ve müşteki avukatlarınca itiraz edildi.





'HAK ARAMA HÜRRİYETİ İHLAL EDİLİYOR'







Söz alan müşteki avukatlarından Selçuk Kar, anlaşma maddelerinin incelenmesi halinde, verilen tazminatın himmet tazminatı olmadığı, bir lütuf tazminatı olduğunun, yok sayılması gerektiğinin anlaşılacağını belirtti.





Avukatlardan Kaya Kartal ise, anlaşmanın bir af niteliği taşıdığını öne sürerek, "Af niteliğinde olursa bu davayı düşürebilir. Bu nedenle mahkemenizin bu anlaşmayı iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürmesini istiyoruz. Bu anlaşmayla hak arama hürriyeti ihlal edilmektedir. Yaşam hakkı, işkence görmeme hakkı gibi temel insan hakları normlarını çiğneyen bu anlaşmanın yok sayılarak davaya devam edilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.





Avukatların taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, anlaşmanın TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girdiğine dikkati çekerek, anlaşmanın iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi talebini reddetti. Ara verilmesinin ardından öğleden sonra tekrar başlayan duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı Arslan, "davanın düşmesi" yönündeki talebini yeniledi. Müşteki avukatları da savcılık talebine karşılık söz alarak talebin reddedilmesini istedi. Bazı müşteki avukatları, davada taleplerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle reddi hakim talebinde de bulundu.





DURUŞMA SALONUNDA SLOGANLAR





Mahkeme heyeti, reddi hakim talebini, "davayı uzatma amaçlı olduğu" gerekçesiyle reddetti. Bu karara, müşteki ve duruşma salonunda bulunan izleyiciler tarafından tepki gösterildi. Mavi Marmara gemisinde şehit olan Çetin Topçuoğlu'nun eşi müşteki Çiğdem Topçuoğlu, bu sırada baygınlık geçirdi. Diğer müşteki ve izleyicilerin de, "Kahrolsun İsrail" ve "Mavi Marmara onurumuzdur" şeklinde sloganlar atarak, mahkeme heyetine tepki göstermesi üzerine heyet duruşmaya bir süre ara verdi.





Tekbir de getiren izleyicilerin slogan atmaya devam etmesi üzerine duruşma salonuna, çevik kuvvet ekipleri girerek, önlem aldı. Bu arada çağrılan bir ambulansla fenalaşan müşteki Topçuoğlu, hastaneye götürüldü.





Müşteki ve izleyicilere seslenen kimi müşteki avukatları, herkesin sakin olması gerektiğini belirterek, mahkeme heyetiyle görüştüklerini bildirdi. İzleyicilerin sakinleşmesinin ardından salona gelen heyet, "duruşmanın sabah 10.30'da başladığı, yaklaşık 12 saat sürdüğü, sloganlar atıldığı ve gerginlik yaşandığı, bu şartlar altında sağlıklı bir duruşma yapılamayacağı" gerekçesiyle duruşmayı 9 Aralık'a ertelediğini bildirdi.





İzleyici ve müştekiler tekbir getirerek duruşma salonundan ayrıldı. Duruşma salonu çıkışı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapıldı.



