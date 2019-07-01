Samanyolu Haber /Gündem / Bayern’den BMW’ye tazminat şoku /01 Temmuz 2019 10:59

Bayern’den BMW’ye tazminat şoku

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, otomotiv devi BMW’den milyonlarca Euro tazminat istiyor.

SHABER3.COM


OTOMOBİL sektöründeki sponsoru Audi’nin yerine BMW’yle sponsorluk görüşmeleri için mayıs ayında masaya oturan Bayern Münih, ön sözleşmeye imza atmış ancak “Güven temeli eksik” gerekçesiyle bu görüşmeleri sonlandırılmıştı. Bu ön sözleşmeye göre BMW, 2025 yılından itibaren 1 milyar Euro karşılığında Bayern Münih’in uzun yıllar otomobil sektöründeki sponsoru olacaktı. Ancak Bayern’in iddiasına göre BMW son anda yeni bir taleple geldi. Bayern Münih de bu talebi karşılayamayacağı gerekçesiyle görüşmeleri sonlandırdı. Sponsor otomobil şirketi Audi’nin ödediği miktar ise BMW’nin öngördüğü miktarın altında. Bu nedenle Bayern Münih, BMW’den aradaki bu farkı istiyor. Frankfurter Allgemeine Sonntag gazetesinin haberine göre Bayern’in istedi rakam ise 10 ila 20 milyon Euro arasında.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bayern’den BMW’ye tazminat şoku Sonraki Haber >>

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:47