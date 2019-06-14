Bavulla 3,7 milyar dolar geldi

SAMANYOLUHABER- Merkez Bankası'nın (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre esrarengiz para girişi (net hata/noksan) nisan ayında da devam etti.





Nisanda Türkiye'ye getirilen 3 milyar 750 milyon dolar tutarında paranın kaynağı meçhul kaldı. Bu yüzden söz konusu tutar net hata/noksan kaleminde gösterildi.





AKP DÖNEMİNDE BAVULLA GELEN PARA PATLAMASI





Bavullarla 3,7 milyar doların niçin getirildiği "portföy yatırımları" diye tanımlanan sıcak para çıkışındaki artışa bakıldığında daha berrak hale geliyor.



Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den 2019 yılına kadar 16 senede Türkiye'ye 54 milyar dolar esrarengiz para girişi oldu.

SICAK PARA KAÇIYOR



Nisan sonu itibarıyla 2019 yılında 4 milyar 519 milyon dolar tutarında sıcak para Türkiye'yi terk etti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yabancı yatırımcı nisanda net 78 milyon dolar hisse senedi ve net 662 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) sattı.

Yabancıların Türkiye'yi terk etmesinde giderek artan hukuk ihlalleri ve demokrasiden uzaklaşılması etkili oldu.

Diğer yatırımlarda da 1 milyar 281 milyon dolar tutarında net çıkış oldu. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 3 milyar 56 milyon dolar ve 1 milyar 492 milyon dolar net artış kaydetti.





CARİ AÇIK 8,6 MİLYAR DOLAR





Ekonomik krizin etkisi ile cari işlemler açığı azalmaya devam etti. Nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 334 milyon dolara inen cari açık ocak-nisan döneminde açık 3,3 milyar dolar olarak tahakkuk etti.





12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 634 milyon dolar oldu.





Söz konusu gerilemede ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 3 milyar 656 milyon dolar azalarak 1 milyar 844 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 243 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.





Hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1 milyar 738 milyon dolara yükselmesi de cari açığı aşağı çekti.



