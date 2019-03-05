Batman'da korkunç olay... Eşi yanında olmayan kadını taciz ettiler, kadın canına kıydı!

Biri engelli 4 çocuk annesi Ayşe Arslanoğlu sabah geride bir intihar notu bırakarak canına kıydı.





İddialara göre Ayşe hanım, Batman'da mağdur aileleri rahatsız eden, içinde polis ve siyasi kimliği bulunan kişilerin de bulunduğu kişilerce taciz edildi.





Eşi 8 aydır evden uzak bulunan talihsiz kadın geride bir mektup bırakarak canına kıydı. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da olayı ''Batman'daki intihar dogru, mektup da... İşin daha vahim yönü bir değil, onlarca kadının taciz edildiği iddiaları. Zayıf duruma düşmüş kadınlara yapılanları dinledim, tüyler ürpertici olaylar var.Bu toplum vicdanını kaybetmiş!'' notuyla paylaştı.

'NAMUSUMA LEKE GELECEĞİNE...'





Olayın ayrıntıları mektuptaki satırlarda gizli.







Mektupta Arslanoğlu şöyle yazdı:

Selamun Aleyküm,

Kardeşlerim bana kızacaksınız lakin namusuma leke geleceğine olsun beni güçsüz, zayıf bilin. Allah'ım görüyor, imandan etmesin beni, hepimizi. 8 ay oldu, eşim sürgün hayatı yaşıyor. Nerde yatıyor, nerde kalıyor bilmiyorum. Biz üzülmeyelim diye iyi olduğunu söylüyor, biliyoruz. Böbrek hastasıydı, bir gün bir yerde düşüp kalkamayacak diye çok korkuyorum. Ben açlıktan, yokluktan, kimsesizlikten, değil namus düşmanı kişilerden dolayı canıma kast ediyorum. Rabbimden tek duamdır, çocuklarıma ve eşime sıhhat versin, davamıza leke getirmesin. Hak ve hizmet olan davamıza leke gelmesin diye canıma kast ediyorum.

Ayşe Arslanoğlu















