Samanyolu Haber /Gündem / Batman’dan acı haber : 2 şehit /12 Ağustos 2017 12:24

Batman’dan acı haber : 2 şehit

Batman'da teröristler tarafından yola döşenen El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu ilk bilgilere göre 2 asker şehit oldu.

Batman’dan acı haber : 2 şehit

BATMAN'ın Kozluk İlçesi'nde aama- tarama faaliyeti yapan askeri birliğin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Kozluk İlçesi'ne bağlı Gümüşörgü Köyü Jandarma Karakolu bölgesinde bu sabah saat 07.00 sıralarında Jandarma Özel Harekat timleri arazi arama- tarama faaliyetine başladı. PKK'lı teröristler önceden yerleştirdikleri patlayıcıyı, askerlerin geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada 2 asker şehit oldu.

Bölgeye sevk edilen takviye birlikler, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlattı.
<< Önceki Haber Batman’dan acı haber : 2 şehit Sonraki Haber >>

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Numan Kurtulmuş 2023'ü böyle tarif etmişti...

Numan Kurtulmuş 2023'ü böyle tarif etmişti...

Torunlarıma bakamıyorum bu yavruların annesini bırakın

Torunlarıma bakamıyorum bu yavruların annesini bırakın

Davalarda psikolojik savaş yapılıyor

Davalarda psikolojik savaş yapılıyor

Zarrab davasında önemli gelişme

Zarrab davasında önemli gelişme

MİT tırları Kılıçdaroğlu'na uzanıyor

MİT tırları Kılıçdaroğlu'na uzanıyor

70 yaşındaki Kısmet Teyze Hacca giderken aldılar

70 yaşındaki Kısmet Teyze Hacca giderken aldılar

7. kattan aracıyla düştü

7. kattan aracıyla düştü

İşte Ramil Guliyev'in altın madalya kazandığı anlar

İşte Ramil Guliyev'in altın madalya kazandığı anlar

Hizmet hareketinin en önemli başarısı

Hizmet hareketinin en önemli başarısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:52:07