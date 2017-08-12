Batman’dan acı haber : 2 şehit

BATMAN'ın Kozluk İlçesi'nde aama- tarama faaliyeti yapan askeri birliğin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.
Kozluk İlçesi'ne bağlı Gümüşörgü Köyü Jandarma Karakolu bölgesinde bu sabah saat 07.00 sıralarında Jandarma Özel Harekat timleri arazi arama- tarama faaliyetine başladı. PKK'lı teröristler önceden yerleştirdikleri patlayıcıyı, askerlerin geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada 2 asker şehit oldu.
Bölgeye sevk edilen takviye birlikler, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlattı.