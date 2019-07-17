Batman’a seçim cezası!

Batmanlı ünlü ressam Ahmet Güneştekin, sosyal medya hesabından İstanbul Batman arası yapılan uçak seferlerinin azaltılmasına tepki gösterdi. Sanatçı 600 bin nüfuslu Batman’a yapılan seferlerin 4’ten 1’e düşürülmesini halka eziyet olarak nitelendirdi.





Güneştekin paylaşımında ”Dünyanın en büyük havalimanı ve en büyük uçak filosu iddiasında olacaksınız; 600 bin nüfuslu Batman’ın bütün uçuşlarının dolu olmasına rağmen seferleri azaltıp halka eziyet edeceksiniz! En Büyük olmak bu mudur? Lütfen bunun siyasi bir karar olmadığını gösterin” diyerek hükümete çağrıda bulundu.





BATMANLILAR SEÇİMLER YÜZÜNDEN CEZALANDIRILIYOR MU?

Güneştekin’in tepkisi gazeteci İsmail Saymaz’ın da dikkatini çekti. Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batman’a yapılan uçak seferlerinin 31 Mart seçimlerinin sonrası 4’ten 1’e düşürüldüğünü belirtti. Saymaz ”Batmanlılar oy tercihlerinden ötürü cezalandırılıyorlar mı” diye sordu.





İsmail Saymaz’ın paylaşımı şöyle: ”31 Mart’tan önce İstanbul’dan Batman’a günde dört uçak kalkarken, bu sayı bir uçağa düşürülmüş. Nüfusu bir milyonu geçen şehirde günler öncesinden bilet bulunamıyor. Bu yol otobüsle 22 saat sürüyor. Maksat nedir? Batmanlılar oy tercihlerinden ötürü cezalandırılıyor mu?”





31 Mart seçimlerine kayyım yönetiminde giren Batman’da seçimi, oyların yüzde 66’sını alan HDP’li Mehmet Demir kazanmıştı.