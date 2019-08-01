Samanyolu Haber /Ekonomi / Batık krediyi onda bir fiyatına sattı /01 Ağustos 2019 10:45

Batık krediyi onda bir fiyatına sattı

Ekonomik krizde batık kredi tutarı geçen yıla kıyasla yüzde 65 arttı. Yüzdürülen kredilerle beraber batık tutarı 250 milyar lira. Bankalar tahsilat ümidi kalmamış kredileri onda bir fiyatına satıyor. Son satış Garanti BBVA'dan geldi.

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Batık kredilere karşılık ayırmak istemeyen bankalar bu kredileri yok pahasına elden çıkarıyor. 

Garanti BBVA 260 milyon lira tutarındaki bireysel tahsili gecikmiş alacaklarını (batık kredi) 18,5 milyon liraya Gelecek Varlık Yönetim’e sattı.

NİSANDA DA SATTI

Garanti nisan ayında takipteki kredi portföyünde yer alan ve toplam anaparası 364,97 milyon lira olan batık krediye 19,44 milyon liraya sattığını duyurmuştu.

Merkez Bankası verilerine göre batık kredi tutarı 25 Temmuz itibarıyla 120 milyar liraya yaklaştı. Ancak düzensiz ödenen ve yüzdürüldüğü için "Grup 2" başlığı altında gösterilen 130 milyar liralık kredi daha var. 

Kriz şartları devam ettikçe Grup 2'den batık krediye aktarılan tutar da artıyor. 
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