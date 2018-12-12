Batık krediler rekora koşuyor













2018 yılı içinde, batık kredilerin toplam miktarı 41 milyar TL'ye dayanırken, 3.5 milyon adet de borç tahsilatı için bekliyor.





Cumhuriyet Gazetesi'nden Emre Deveci'nin haberine göre, bankalar, giderek artan batık kredilerini varlık yönetim şirketlerine satıyor. Yüzde beş bedelle kredileri satın alan şirketlerse, borçları takibe düşen vatandaşları arıyor ve tahsilat yapmaya çalışıyor.





Varlık Yönetim Şirketleri Derneği (VYŞD) Başkanı Selçuk Tuncalı, sosyal medyadaki paylaşımında, bu yıl içinde bankaların 5 milyar TL'den daha fazla batık krediyi tahsilat şirketlerine sattığını belirtiyor.





Son üç yıldaki satış 20 milyar TL’yi aşarken, Aralık ayı itibariyle batık kredi oranı ise 41 milyar TL'yi aştı.





Konuyu değerlendiren Tuncalı, bankaların 2016’da 6.4, 2017’de yaklaşık 9 milyar TL tutarında alacak satışı yaptığını, bu rakamın şimdi 5 milyar TL üzerinde olduğunu belirtiyor ve ekliyor:





"Aralık 2018 itibarıyla varlık yönetim şirketleri tarafından yönetilen toplam portföy büyüklüğü 41 milyar TL’yi aştı.





Halihazırda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından faaliyet izni verilmiş olan 20 varlık yönetim şirketi bulunuyor.





Varlık yönetim sektöründe müşterilerin borçları uzun dönemlere dayalı ödeme planlarıyla yapılandırılıyor ve müşterilerin ihtiyaçlarına, tercihlerine ve ekonomik durumlarına göre vadelendiriliyor.





Varlık yönetim şirketleri tarafından tahsilatlar, bankalar ve diğer finansal kurumlara paralel olarak çağrı merkezleri aracılığıyla ve yasal takip yoluyla gerçekleştiriliyor. Tahsilat süreçlerinde müşteriler ile iletişim konusunda sorunlar yaşanabiliyor.





Satışa konu edilecek tahsili gecikmiş alacak portföylerinin satış tutarları da kredi türlerine, teminat yapılarına ve makro ekonomik koşullara göre değişiyor.





2018 yılında gerçekleştirilen satışların yaklaşık üçte ikisi bireysel kredilerden, geri kalan kısmı ise KOBİ/ticari portföy kredilerinden oluşuyor."