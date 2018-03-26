Batı'da Rus diplomatlara toplu sınırdışı!

Eski çifte ajan Sergey Skripal’in İngiltere’de zehirlenmesinin ardından bugün Batılı ülkelerden Rusya’yı hedef alan peş peşe kararlar geldi. ABD’nin yanı sıra bir dizi Avrupa ülkesi çok sayıda Rus diplomatı sınırdışı edeceklerini duyurdu. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, 27 üyeli AB’de 14 ülkenin İngiltere’yle dayanışma adına sınırdışı kararı aldığını açıkladı.





Eşzamanlı olarak açıklanan kararlar şöyle:





Fransa, Polonya ve Almanya dörder Rus diplomatı sınırdışı edecek;

Letonya bir, Litvanya üç, Çek Cumhuriyeti üç Rus diplomatı sınırdışı edecek;

Hollanda iki diplomatı sınırdışı edecek;

Ukrayna’nın 13 Rus diplomatı sınırdışı edeceği açıklandı;

Estonya Rusya’nın savunma ataşesini sınırdışı edecek;

ABD’nin Seattle’daki Rusya Konsolosluğu’nı kapatacağı ve Rus diplomatı sınırdışı edeceği açıkladı. Rusya’nın New York’taki BM misyonunda görevli 12 Rus istihbarat yetkilisinin de bu karara dahil olduğu belirtildi.

‘RUSYA SİMETRİK YANIT VERECEK’





Rusya, İngiltere’nin Salisbury kentinde kızıyla birlikte zehirlenen eski ajan Skripral ile ilgili suçlamaları kesin bir dille reddediyor. RIA ajansına konuşan bir Rus Dışişleri kaynağı, Moskova’nın AB ülkelerinin kararına ‘simetrik bir yanıt vereceğini’ söyledi.