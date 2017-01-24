Samanyolu Haber /Gündem / Batı Çalışma Grubu çalışıyor ,Şimdi hedefte farklı cemaatler mi var? /24 Ocak 2017 11:04

Batı Çalışma Grubu çalışıyor ,Şimdi hedefte farklı cemaatler mi var?

AKP; son kanun hükmünde kararnamelerle 28 Şubat'ya Batı Çalışma grubunun önerdiği maddeyi getirdi

SHABER3.COM

Son kanun hükmünde kararnamelerle güvenlik güçlerinin disiplin yönetmeliği de değiştirildi. Ülkenin bağımsızlığını zedelemeye, bütünlüğünü bozmaya ve milli güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik herhangi bir harekete, gruplaşmaya katılma, meslekten uzaklaştırma ile cezalandırılacak.


Harekete katılmak suçu: Ülkenin bağımsızlığını zedelemeye, bütünlüğünü bozmaya ve milli güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik herhangi bir faaliyette bulunmak veya aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, vakıf, dernek ve benzeri teşekküle katılmak, yardım etmek ve bu yapılarla ilişki kurmak ise devlet memurluğundan çıkarma cezası ile ilişkilendirildi.
Bu madde de mahkeme kararı aranmasına gerek yok. Ayrıca Suçlu ilan edilen Vakıf Dernek veya vakıfların neye göre suçlandıkları belli değil. Bu sebeple cami derneğine bile üye olan bir memur meslekten atılabilecek. 

Uzmanlar özellikle bu madde değişikliğinin farklı cemaatlere mensup kişile için getirilmiş olabileceğini düşünüyor. Hizmet Hareketine mensup kişiler zaten kamuda tasfiye edildi. Şimi sıra başka dernek , vakıf ve cemaatler suçlu ilan edilip tasfiye edilecek 
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