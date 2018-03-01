Başvurusu reddedilen sığınmacı kadın sokakta donarak öldü

Hürriyet gazetesinin İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberinden aktardığına göre, talihsiz annenin 9 yaşında oğlu ile 8 yaşındaki kızının donmaktan son anda kurtarıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Haberde, Burkina Faso vatandaşı 35 yaşındaki annenin üç ay önce İsveç’e gelerek, sığınma başvurusu yaptığı kaydedildi. Sığınma başvurusu reddedilen annenin çocukları ile sığınmacı yurdundan ayrıldığı ve yazlık giyeceklerle sokakta kaldığı bildirildi.





Savsjö Emniyet Müdürlüğü’nden Thomas Agnevik, olayın çok üzücü ve trajik olduğunu vurgularken, önce dokuz yaşındaki erkek çocuğun bulunduğunu, onun ifadesi ile anne ve kızına ulaşıldığını ifade etti.





Polis, sığınmacı yurdu hakkında, ‘ağır kış şartlarında’ aileyi sokağa bırakmaktan soruşturma başlattı.