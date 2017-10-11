Bass'ın davetine katılım yok, AKP medyası ise çağrılmadı

Bass, yeni görev yeri Afganistan’a gitmeden önce dün gece Ankara’nın Çankaya ilçesindeki büyükelçilik konutunda bir davet düzenledi.





Davete katılan Hürriyet yazarı Murat Yetkin’in aktardığına göre Ankara’daki yabancı misyon davete geldi. Ancak iktidar ve muhalefet olmak üzere siyasilerden, bürokrasinde ve askeriyeden hiç kimse katılmadı.





Bass, gecedeki konuşmasında, ‘yaşadığı zorluklara rağmen’ Türkiye’yi ve Türk halkını çok sevdiğini belirterek ‘herkes için daha iyi koşullarda yeniden gelmek isteyeceğini’ söyledi.





Yetkin, gördüğü manzarayı şöyle özetledi: “Bu her büyükelçi için acı verici bir durumdu, istenmeyen adam ilan edilmekten bir önceki adımdı. Bu kadar yıldır bu kadar -en hafif ifadeyle- buruk bir büyükelçi veda daveti görmüş değilim.”





‘Yandaş medya’ya yine ambargo





Öte yandan Yetkin, davete hükümet yanlısı medyanın da davet edilmediğini yazdı.





Hürriyet yazarı şöyle devam etti: “Davete dair bir eleştirimi de bizzat Büyükelçiye ilettim. Davete bazı gazete ve televizyonlardan, daha çok hükümete yakın olanlardan meslektaşlar çağırılmamıştı. Bu kadar yıldır AK Parti öncesinde de hükümetlerin bu konudaki ayrımcı davranışlarını eleştirmiş bir gazeteci olduğumu hatırlatarak nedenini sordum. Öyle uygun görülmüştü. Siyaset sertleştikçe, gelenek, kural ve giderek kanunlar daha kolay çiğnenir, daha keyfi uygulanır hale geliyor maalesef.”





Bass, İstanbul’da geçen hafta düzenlediği toplantıya da hükümet yanlısı medyayı çağırmamış, ‘ciddi medya temsilcileri’yle buluşmak istediğini söylemişti.



