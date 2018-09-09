Samanyolu Haber /Dünya / Basra'da olaylar yatıştı .. Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı /09 Eylül 2018 10:00

Basra'da olaylar yatıştı .. Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Iraklı yetkililer, günlerdir şiddetli protestolara sahne olan Basra'daki durumun normale döndüğünü, bu nedenle sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığını bildirdi.

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Irak'ta son haftalarda peş peşe protesto olayları yaşanıyor. Son günlerde Basra'da yapılan eylemlerde, İran Başkonsolosluğu basılarak yakılmıştı.

Basra'daki güvenlik yetkilisi bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte Bağdat'tan gelen güvenlik güçlerinin Basra sokaklarında konuşlandırıldıklarını ve şehirdeki durumun normalleşmesinin ardından sokağa çıkma yasağının kaldırılması kararı verildiğini açıkladı.

Irak merkezli Al Sumaria kanalı daha önce, Basra'da güvenlik birimlerinin birkaç kez sokağa çıkma yasağı uygulama girişiminde bulunduğu ancak halkın her akşam protestolar nedeniyle sokaklara dökülmesi nedeniyle bunun uygulanamadığını, protestoların şiddetinin azalma belirtisi göstermediğini bildirmişti.
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