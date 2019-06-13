Basra körfezinde sıcak gelişme : Hürmüz Boğazı yakınlarında iki tankere saldırı

İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı yakınlarında iki petrol tankerinin saldırıya uğradığını, tankerlerden birinin saldırı nedeniyle battığını duyurdu.





Daha önce yapılan açıklamalarda tankerlerden birinin 75 bin ton gazyağı taşıdığı duyurulmıştu.





Japonya Ticaret Bakanlığı da kendi ülkelerine gelen iki tankerin saldırıya uğradığını açıkladı. Bölgede tansiyonu arttıracak nitelikteki haber üzerine petrolün varil fiyatı yüzde 4 oranında yükseliş gösterdi.





IRNA Haber Ajansı, İran arama kurtarma ekiplerinin Front Altair isimli tanker ve bir başka hasar görmüş tankerden toplam 44 denizciyi kurtardığını haber verdi.





Kurtarılan denizcilerin İran’ın Jask limanına getirdiği belirtiliyor.





Japonya'nın açıklamasına karşın batan Front Altair isimli tankerin, Katar’dan Tayvan’a gitmekte olduğu ve Jask limanından ayrıldıktan 25 deniz mili sonra saldırıya maruz kaldığı iddia ediliyor. İlk anda çevre gemilerden batan tankere yardım ulaştırıldığı açıklandı.





İkinci tankerin de Panama bandıralı olduğu ve Suudi Arabistan’dan Singapura gitmekte olduğu belirtiliyor.





Bu tankerden de 21 denizcinin arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı açıklandı.