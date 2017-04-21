'Baskılar, Çavuşesku dönemimizi hatırlatıyor'

Romanya'nın önde gelen gazetelerinden Adevarul'de yer alan Sinziana Ionescu imzalı haberde Türkiye’de yaşayan Romen vatandaşlarının tartışmalı referandum sonrasındaki gelişmelerle ilgili görüşlerine yer verildi.

“Biz buradan gidiyoruz. Diktatörlük dönemlerini hatırlatan gelişmeleri biz geçmişte yaşadık. Türkiye, Çavuşesku Romanya’sı gibi oluyor. Tek adam rejimine dönüşün sinyalleri veriliyor.” diyen Romen vatandaşları, Türkiye’nin artık yaşanılmaz ülke haline geldiği konusunda hemfikir.

Köstence’de bir STK temsilcisi ve gençlik hakları savunucusu olan Cristian Tanase, 16 Nisan referendumunda Türkiye’de olduğunu belirterek, referandum gecesinde İstanbul’da şahit olduğu gelişmeleri ve adım tek adam rejimine doğru gidişi anlattı.

‘HALK GELİŞMELERDEN HABERSİZ’

Halkın ağırlıklı olarak gelişmelerden habersiz olduğunu, sivil özgürlük ve her türlü haklarından mahrum bırakılacağının farkında olmadığına dikkat çeken Tanase, “Fakat hak ve özgürlük mahrumiyetleri aşama aşama oluyor. Halk bir çok insani ve sivil özgürlük’ten mahrum bırakılıyor, bırakılmaya devam edilecekler. Ama özellikle kırsal kesim bunun farkında değil” diyor.

“TÜRKİYE, KOMUNİZME DÖNÜŞÜ YAŞIYOR”

Büyükşehirlerdeki Türk vatandaşları ile kırsaldaki Türk vatandaşları arasında referandum ve ülkedeki gelişmeler konusunda çok farklı bir bakış kopukluğu olduğu tespitini yapan Tanase, İstanbul ve İzmir’de ‘Hayır’ oyu ağırlıkta çıkmasına rağmen, Sultan Erdoğan, taraftarlarının referendumun sonucunda sokağa çıkarak kutlama yapıp destek verdiğine dikkat çekti.

Polisin, Erdoğan taraftarlarının taşkınlıklarına hiçbir müdahalede bulunmadığını belirten Tanase, sadece ‘Hayır’ diyen muhalefetin hedef alındığını belirterek, “Yabancılar, Türkiye’deki vahim gelişmeleri görüyorlar. Gelişmeler diktatör bir rejimin adımları. Biz, totaliter komunist rejimin nasıl olduğunu iyi biliyoruz ve göründüğünden daha hızlı bir şekilde aynı şey Türk halkının başına da gelecek.” açıklamasını yapıyor..

“BEN BURADAN GİDİYORUM..”

Aslen Alba-Iulıa’lı olan Daniel isimli bir Romen vatandaşı da 8 yıldır Türkiye’de yaşadığını ve burada evi, arabası mutlu bir ailesi bulunduğunu belirtiyor. Bir uçak şirketinde çalışan Daniel, artık Türkiye’nin yaşanmaz bir ülke halini aldığını ve istifasını verip bir an önce ülkeyi terk etmek istediğini aktarıyor. Daniel, “Çevremdeki bütün insanlar mutsuz. Bir insana sınırsız yetki verilmenin doğru olmadığı görüşündeler. Biz, Romenler, tek adam rejiminin nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz.” diyor.

ERDOĞAN TARAFTARLARI GENELDE EĞİTİMSİZ İNSANLAR

Erdoğan’a oy verenlerin genelde eğitimsiz, asgari ücretle çalışan insanlar olduğunu ifade eden Daniel,”Ve bunların sayısı oldukça fazla. Herkesin gözü önünde ‘hayır’ oylarını çaldılar. Sadece bazı muhalefet partileri birşeyler yapmaya çalışıyor.” yorumunu yapıyor.

“Burada artık kalınmaz.” diyen Daniel, Türkiye’deki durumun vehametini, ”Bütün hesaplarımı, kredilerimi kapatacağım. Dairemi ve arabamı satıp gideceğim. Evet, ülkeme dönüyorum. Ben, diktatör bir rejim altında nasıl yaşanıldığını çok iyi biliyorum. O dönemleri tekrar yaşamak istemiyorum.”sözleri ile dile getiriyor.