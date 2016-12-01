Başkanlıkta anlaştılar: Bu yaz referandum var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bugünkü görüşme olumlu geçmiştir. Umarım kısa sürede Meclis'e bir metin sunulacaktır.'' derken Başbakan Yıldırım 'MHP ile yürüttüğümüz çalışamalar belli bir olgunluğa oluştu. Önümüzdeki hafta teklifimizi Meclis'e sunacağız. Bundan sonraki iş milletin iradesidir.'' dedi.





Açıklanan uzlaşma metnine göre Başkanlık sistemi olarak getirilecek sistemde Cumhurbaşkanı seçilirse partisiyle ilişkisi devam edecek. Teklifi AKP sunacak, MHP de büyük oranda bu metni kabul edecek





REFERANDUM YAZ BAŞINDA





Başbakan Binali Yıldırım teklifin Meclis'te oylanması ve MHP oylarıyla 330'u geçmeleri halinde yaz başında referandum yapılabileceğini söyledi