Samanyolu Haber /Gündem / Başkanlıkta anlaştılar: Bu yaz referandum var /01 Aralık 2016 15:57

Başkanlıkta anlaştılar: Bu yaz referandum var

Başkanlık sistemini getirecek anayasa çalışmaları çerçevesinde Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi, anlaştıklarını duyurdular.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bugünkü görüşme olumlu geçmiştir. Umarım kısa sürede Meclis'e bir metin sunulacaktır.'' derken Başbakan Yıldırım 'MHP ile yürüttüğümüz çalışamalar belli bir olgunluğa oluştu. Önümüzdeki hafta teklifimizi Meclis'e sunacağız. Bundan sonraki iş milletin iradesidir.'' dedi.

Açıklanan uzlaşma metnine göre Başkanlık sistemi olarak getirilecek sistemde Cumhurbaşkanı seçilirse partisiyle ilişkisi devam edecek. Teklifi AKP sunacak, MHP de büyük oranda bu metni kabul edecek

REFERANDUM YAZ BAŞINDA

Başbakan Binali Yıldırım teklifin Meclis'te oylanması ve MHP oylarıyla 330'u geçmeleri halinde yaz başında referandum yapılabileceğini söyledi
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