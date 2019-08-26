Samanyolu Haber /Dünya / Başkanlık Trump'a bakın kaça patladı! /26 Ağustos 2019 22:50

Başkanlık Trump'a bakın kaça patladı!

ABD Başkanı Donald Trump, devlet başkanlığının iş fırsatlarını kaçırmasına sebep olduğunu söyledi. Trump en az 3 milyar dolar kazanma fırsatını kaçırmaktan yakındı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın Biarritz kentindeki G7 zirvesindeki basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Başkan olmak bana 3 ila 5 milyar dolara mal olacak" dedi.

Trump’ın bu yorumu, gelecek yıl Florida’da düzenlenecek G7 zirvesinden kâr elde edip edemeyeceği sorusu üzerine geldi.

Trump, “3 ila 5 milyar dolar” kaybedeceğinden yakındıktan sonra “Hiç para kazanmayacağım... Para kazanmak istemiyorum. Para kazanmak umrumda değil" dedi.

ABD Başkanı, Florida’daki Doral'ın konumu ve olanaklarının, G7 ülkelerin liderlerine ev sahipliği yapmak için mükemmel olduğunu söyledi.

Cuma gününün erken saatlerinde Trump, bir sonraki G7 zirvesinin uluslararası havaalanına beş dakikalık sürüş mesafesindeki Miami'deki tatil beldesinde yapılabileceğini söylemişti.

Trump ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in bu yılki G7 zirvesinde gözükmesi üzerine Florida’da düzenlenecek olan zirvede "sürpriz misafir" olmayacağını söyledi.
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