Başkanlık lojmanı Gökçek’in yakınlarına mı tahsis edildi ?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Sıhhiye’deki Ankara Başkanlık Konutu'nun akıbetini sordu.





Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Melih Gökçek ve Mustafa Tuna döneminde Ankara’nın birçok değerli alanının birilerine tahsis edildiğine dikkat çekerken, "Bunlardan birisi de çok uzun süredir takip ettiğimiz Sıhhiye’deki Ankara Başkanlık Konutu'dur. Bu konut hepimize ait bir değerdir. Cumhuriyetin ilk yıllarında memurların konut sorununu çözmek için yapılmış özgün örneklerden birisidir. Başkanlık Konutu’nun Gökçek’in yakınlarına tahsis edildiğine, Gökçek’in çocuklarının birçok kez alandan çıktığına dair bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi bize ait olan değerlerin kimlere tahsis edildiğini kamuoyuna açıklamalı. Tahsisler iptal edilerek, Ankara’nın kaynaklarının kişilere değil, halka hizmet etmesine olanak sağlanmalıdır” dedi.





Candan, sözlerine şöyle devam etti:





“Tarihi yapı Başkanlık konutuna dair daha önce aldığımız bilgiler ve uzmanların bize ilettiği bilgiler ışığında, konut ve bahçesinde bulunan sanat eserlerinin envanter kayıtlarının, uluslararası konukların başkanlık makamına yıllara sari olarak verdiği hediyelerin ve sanat eserlerinin envanter kayıtlarına alınıp alınmadığının da açıklanmasını talep ediyoruz. Ankara için stratejik ve Cumhuriyet döneminin en önemli örneklerinden olan alan, halka ait bir değerdir. Cumhuriyetle hesaplaşan ve en değerli yapılarını yok eden bir anlayışa terk edilemez.”





“Tahsis iptal edilerek konut Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet dönemi konut politikaları açısından araştırma ve kent tarihi uygulama merkezine dönüştürülebilir” önerisinde de bulunan Candan “Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bu Cumhuriyet değerinin toplumla buluşması için her türlü yardıma hazırız” dedi.