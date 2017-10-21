Başkanlardan sonra bürokraside tasfiye dalgası yaşanacak

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre erken seçim öngörülmüyor ama koşulların bunu zorlaması da göz ardı edilmiyor. Özü itibarıyla AKP, yerel yönetimlerden devlet bürokrasisine kadar 2019’a her kademenin yenilenmesi ve tasfiyesi için çalışıyor. Kurumların yeniden yapılandırılması da dahil, devlete bürokrasisinde acil ve gerekli olanlar dışında bakanlıklardan gelen atama kararnameleri, talepler bekletiliyor. Mutabakat veya ön onayı alınmayan hiçbir kararnamenin gönderilmemesi konusunda kurumlara ve bakanlıklara talimatlar verildi.







TEMEL KRİTER UYUM DENSE DE ASLINDA BİAT





Habertürk'e servis edilen haberin detayına bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamalarına göre süreç uzun zaman aralığına yayılmayacak. Bir an önce istifası istenen belediye başkanlarının görevi bırakmaları ve hemen ardından devletin tepe bürokrasisindeki kapsamlı değişimin yapılması planlanıyor. Bu arada kurumlardaki tasfiye çalışmasının altyapısı da hazırlanıyor. Yeni dönemin temel kriteri ise uyum adı altında biat...