Samanyolu Haber /Gündem / Başkanlar gitti milyonluk araçları kullanan yok... /21 Nisan 2019 11:05

Başkanlar gitti milyonluk araçları kullanan yok...

Kocaeli’de 13 AKP’li belediyenin 12’sinde belediye başkanları değişti. Başkanların tepki çeken lüks makam araçları yeni gelen isimler tarafından otoparka çekildi.

SHABER3.COM

Kocaeli’de 13 AKP’li belediyenin 12’sinde belediye başkanları değişti. Başkanların tepki çeken lüks makam araçları yeni gelen isimler tarafından otoparka çekildi. Audi cip, Mercedes VİP minibüs, Volvo lüks sedan araçlar şu günlerde satılmayı bekliyor.

AKP, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Kocaeli’de önemli bir değişiklik yapmış, 13 belediye başkanından 12’sini yeniden aday göstermemişti. Seçimlerde sadece bir ilçeyi, İzmit’i CHP’ye kaptıran AKP diğer bütün başkanlıkları yeniden kazandı.
 
AKP’nin yeni başkanları önceki dönemlerden kalan makam araçlarını kullanımdan kaldırdı. Skoda, Fiat, Renault gibi göreve mütevazi makam araçlarını tercih eden yeni başkanların bir kısmı seçim öncesinde “lüks makam aracı kullanmayacağım” vaadinde de bulunmuştu.

Başkanların kullanımdan kaldırdığı araçlar şöyle;

Büyükşehir – Audi Q8
Kartepe – Volvo S doksan
Başiskele – BMW X3
Gebze – Mercedes Sprinter VİP minibüs
Kandıra – Volkswagen Tiguan
Çayırova – Mercedes Vito
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başkanlar gitti milyonluk araçları kullanan yok... Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:42:05