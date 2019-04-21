Başkanlar gitti milyonluk araçları kullanan yok...

Kocaeli’de 13 AKP’li belediyenin 12’sinde belediye başkanları değişti. Başkanların tepki çeken lüks makam araçları yeni gelen isimler tarafından otoparka çekildi. Audi cip, Mercedes VİP minibüs, Volvo lüks sedan araçlar şu günlerde satılmayı bekliyor.





AKP, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Kocaeli’de önemli bir değişiklik yapmış, 13 belediye başkanından 12’sini yeniden aday göstermemişti. Seçimlerde sadece bir ilçeyi, İzmit’i CHP’ye kaptıran AKP diğer bütün başkanlıkları yeniden kazandı.

AKP’nin yeni başkanları önceki dönemlerden kalan makam araçlarını kullanımdan kaldırdı. Skoda, Fiat, Renault gibi göreve mütevazi makam araçlarını tercih eden yeni başkanların bir kısmı seçim öncesinde “lüks makam aracı kullanmayacağım” vaadinde de bulunmuştu.





Başkanların kullanımdan kaldırdığı araçlar şöyle;





Büyükşehir – Audi Q8

Kartepe – Volvo S doksan

Başiskele – BMW X3

Gebze – Mercedes Sprinter VİP minibüs

Kandıra – Volkswagen Tiguan

Çayırova – Mercedes Vito