Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan o kanunu da değiştirecek /08 Temmuz 2019 14:57

Erdoğan o kanunu da değiştirecek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, Merkez Bankası'na (TCMB) 2001 krizinden sonra tanınan "araç ve karar bağımsızlığı" olarak özerkliği tamamen ortadan kaldırmak için yeni bir adım daha atıyor. Merkez Bankası Kanunu değiştirilecek. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya 6 Temmuz'da AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyih Erdoğan tarafından hukuka aykırı şekilde gece yarısı görevden alınmıştı.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 1211 sayılı Merkez Bankası (TCMB) Kanunu'nda değişikliğe gideceklerini kaydetti. Değişikliğin muhtevası ve hangi maddelerle sınırlı tutulacağı ise sır gibi saklanıyor. 

Muş ayrıca, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasında herhangi bir hukuksuzluk bulunmadığını iddia etti.

KANUN MADDESİNİ ES GEÇTİ, KHK'YI SAVUNDU

"Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliğiyle alakalı farklı açıklamalar yapılıyor. 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nın maddesinde değişiklik yapılıyor." diyen Muş, "Yapılan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 375 sayılı KHK'nın ek 35'inci maddesinde düzenleme yapılması suretiyle, cumhurbaşkanına böyle bir yetki tamamlanmaktadır. Yapılan uygulama hukukidir. Herhangi bir tartışma söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

KANUN ÖYLE DEMİYOR

Oysa 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'na göre vefat ya da istifa hallerinin haricinde Merkez Bankası Başkan ve yardımcılarının yerine atama yapılamıyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan o kanunu da değiştirecek Sonraki Haber >>

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Şehir magandaları böyle saldırdı

Şehir magandaları böyle saldırdı

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:39:34