Erdoğan o kanunu da değiştirecek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 1211 sayılı Merkez Bankası (TCMB) Kanunu'nda değişikliğe gideceklerini kaydetti. Değişikliğin muhtevası ve hangi maddelerle sınırlı tutulacağı ise sır gibi saklanıyor.







Muş ayrıca, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasında herhangi bir hukuksuzluk bulunmadığını iddia etti.







KANUN MADDESİNİ ES GEÇTİ, KHK'YI SAVUNDU



