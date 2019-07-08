Erdoğan o kanunu da değiştirecek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 1211 sayılı Merkez Bankası (TCMB) Kanunu'nda değişikliğe gideceklerini kaydetti. Değişikliğin muhtevası ve hangi maddelerle sınırlı tutulacağı ise sır gibi saklanıyor.
Muş ayrıca, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasında herhangi bir hukuksuzluk bulunmadığını iddia etti.
KANUN MADDESİNİ ES GEÇTİ, KHK'YI SAVUNDU
"Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliğiyle alakalı farklı açıklamalar yapılıyor. 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nın maddesinde değişiklik yapılıyor." diyen Muş, "Yapılan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 375 sayılı KHK'nın ek 35'inci maddesinde düzenleme yapılması suretiyle, cumhurbaşkanına böyle bir yetki tamamlanmaktadır. Yapılan uygulama hukukidir. Herhangi bir tartışma söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.
KANUN ÖYLE DEMİYOR
Oysa 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'na göre vefat ya da istifa hallerinin haricinde Merkez Bankası Başkan ve yardımcılarının yerine atama yapılamıyor.