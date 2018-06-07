Samanyolu Haber /Dünya / Başkan Trump ilk defa iftar programı düzenledi /07 Haziran 2018 17:06

Başkan Trump ilk defa iftar programı düzenledi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ilk kez iftar programı düzenledi. İftar programına nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkelerin Washington’daki büyükelçileri katıldı. Programa yaklaşık 50 temsilcinin katıldığı bildirildi.

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Trump, görevinin ilk yılında Beyaz Saray’da iftar vermeyerek ABD başkanlarının ‘Ramazan geleneğini’ bozmuştu.

BU AKŞAM HUZUR VE ADALET İÇİN DUA EDELİM
Trump, iftar programında yaptığı konuşmada “Bu akşam birlikte toplanırken, dünyanın büyük dinlerinden birinin kutsal geleneğini onurlandırıyoruz. İslam inancına göre, iftar yemeği Ramazan ayı boyunca ortaya çıkan oruç ve ruhsal yansımaların günlük periyodunun sonunu gösterir. İftarlar, barış, berraklık ve sevginin zamansız bir mesajını kutlamak için ailelerin ve arkadaşların bir araya gelmesinin işaretidir. Bu harika bir aşktır. En yüksek ideallerimizi aramak ve zevk aldığımız pek çok nimet için teşekkür etme zamanıdır.”dedi.

İlk yurt dışı ziyaretini Ortadoğu’ya yaptığını ve Suudi Arabistan ziyaretini hatırlatan  Trump, “Hepimiz için güvenlik ve refahın olduğu bir geleceğe, ancak beraber çalışarak ulaşabiliriz. Bu gece, Beyaz Saray’da muhteşem bir akşam yemeğinin tadını çıkarırken, Ramazan mevsimini işaret eden lütuf ve iyi niyeti  somutlaştırmaya çalışalım. Huzur ve adalet için dua edelim. ” şeklinde konuştu.

Beyaz Saray muhabirlerinin bildirimlerine göre programa Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tunus, Irak, Katar, Bahreyn, Fas, Cezayir ve Libya’dan diplomatik temsilciler katıldı. Başkan Trump’ın masasında Suudi Arabistan Büyükelçisi Halid Ben Salman ve Ürdün Büyükelçisi Dina Kawar’ın oturduğu bildirildi.

BEYAZ SARAY DIŞINDA ALTERNATİF İFTAR
Öte yandan Trump’ın iftar programına davet edilmeyen bazı Müslüman sivil toplum örgütleri Beyaz Saray önünde alternatif bir iftar programı düzenleyerek başkanı protesto etti.
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