Başkan Trump ilk defa iftar programı düzenledi









Trump, görevinin ilk yılında Beyaz Saray’da iftar vermeyerek ABD başkanlarının ‘Ramazan geleneğini’ bozmuştu.





BU AKŞAM HUZUR VE ADALET İÇİN DUA EDELİM

Trump, iftar programında yaptığı konuşmada “Bu akşam birlikte toplanırken, dünyanın büyük dinlerinden birinin kutsal geleneğini onurlandırıyoruz. İslam inancına göre, iftar yemeği Ramazan ayı boyunca ortaya çıkan oruç ve ruhsal yansımaların günlük periyodunun sonunu gösterir. İftarlar, barış, berraklık ve sevginin zamansız bir mesajını kutlamak için ailelerin ve arkadaşların bir araya gelmesinin işaretidir. Bu harika bir aşktır. En yüksek ideallerimizi aramak ve zevk aldığımız pek çok nimet için teşekkür etme zamanıdır.”dedi.





İlk yurt dışı ziyaretini Ortadoğu’ya yaptığını ve Suudi Arabistan ziyaretini hatırlatan Trump, “Hepimiz için güvenlik ve refahın olduğu bir geleceğe, ancak beraber çalışarak ulaşabiliriz. Bu gece, Beyaz Saray’da muhteşem bir akşam yemeğinin tadını çıkarırken, Ramazan mevsimini işaret eden lütuf ve iyi niyeti somutlaştırmaya çalışalım. Huzur ve adalet için dua edelim. ” şeklinde konuştu.



