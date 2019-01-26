Samanyolu Haber /Gündem / Başkan adayı olunca Cumhurbaşkanlığı, 5 yıl önceki beyan için şikayetçi oldu /26 Ocak 2019 17:08

Başkan adayı olunca Cumhurbaşkanlığı, 5 yıl önceki beyan için şikayetçi oldu

Cumhurbaşkanlığı, 5 yıl önce Van mitinginde vatandaşa hitap eden Recep Tayyip Erdoğan'a kısık olan sesi ile ilgili hakarette bulunduğu suçlamasıyla CHP’nin Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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2014 yılında CHP Bolu Milletvekili olan Tanju Özcan, o dönem Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi belediye başkan adayına destek için gittiği toplantıda halka hitap etti. Tanju Özcan burada, dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Van mitinginde sesi kısık halde yaptığı konuşmaya atıfta bulundu.

O SÖZLER YENİDEN GÜNDEME GELDİ

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Bolu Belediye Başkanı adayı olan Tanju Özcan’ın 5 yıl önce kullandığı sözler yeniden gündeme geldi. Tanju Özcan’ın Erdoğan ile ilgili sözleri sosyal medyada yayıldı. Cumhurbaşkanlığı Tanju Özcan hakkında, 'Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret' suçlamasıyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
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