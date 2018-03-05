Samanyolu Haber /Gündem / Basın tarihinde bu da oldu... Havuzcu Yeni Şafak kendi haberini yasaklattı /05 Mart 2018 09:31

Basın tarihinde bu da oldu... Havuzcu Yeni Şafak kendi haberini yasaklattı

17-25 Aralık soruşturması kapsamında tutuklu iş adamı Reza Zarrab'ın aleyhine haber yapılmaması karşılığında Yeni Şafak Ekonomi Şefi Yakup Kocaman'ın 1 Milyon TL para istediğini iddia edilmişti Bu iddialara cevap veren gazete kendi haberini kullanan bütün sitelerden haberin kaldırılması için mücadele başlattı.

SHABER3.COM

Zarrab'ın 17 Aralık operasyonu sonrasında polise verdiği ifadede, "Avukat H.K. isimli kişi bana bu haberi metnini getirdi ve de Yenişafak Gazetesi’nde ekonomi yazarı olduğunu söyledi. Soyadının K. olması lazım. Eğer bu parayı yani 1 milyon doları vermezsem bu haberi yayınlayacaklarını söylediler" cümlelerine yer verilmişti.  Yeni Şafak Gazetesi ve Muhabiri Yakup Kocaman ise, o dönem bu sözleri haberleştiren gazetelere dava açmış, birçok haberi ise mahkeme kararıyla kaldırtmıştı.

 Yeni Şafak'ın bu yanıtını ise yine o dönem birçok gazete haber yapmıştı.  Ancak, Hürriyet gazetesi okur temsilcisi Faruk Bildirici bugünkü köşesinde bir ayrıntıya dikkat çekti. Bildirici, Sulh Ceza Hakimlikleri'nin bu hafta erişime engelleme kararı verdiği haberleri sıralarken, içlerinde Zarrab haberinin olduğunu da belirtti. Bildirici, Yeni Şafak'ın yayınladığı ses kaydını, birçok site gibi haberleştirdiklerini ifade ederken, Yeni Şafak'ın başvurusuyla, bu haberlere erişimin engellendiği belirtti. Yani Yeni Şafak, kendi haberini engelletmiş oldu.
Faruk Bildirici'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

 "Sulh Ceza Hakimlikleri’nin, bu hafta erişiminin engellenmesine karar verdiği hurriyet.com.tr haberleri şöyle:

 * Reza Zarrab’ın 'Arayıp haber yazmama karşılığı 1 milyon TL rüşvet istediler' iddiası üzerine Yeni Şafak gazetesi, internet sitesinde 23 Aralık 2013’te Reza Zarrab’la yapılan bir telefon görüşmesinin ses kaydı yayınlanmıştı. Diğer haber siteleri de Yeni Şafak’taki bu haberi aktarmıştı. Yeni Şafak’ın başvurusu üzerine bu haberlere –yani kendi haberine- erişim engellendi.
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