‘Basın özgürlüğü’ne yer verilen ders kitabına ‘acil toplatma’ kararı

Sosyal Bilgiler 7. sınıf öğrenci ders kitabında yer alan ifadeler dolayısıyla kitabın toplatılması kararı alındığı iddia edildi.





Kitabın basın özgürlüğü bölümünde, “Bir ülkede, iktidara tek başına gelen parti, bir süre sonra basının, kurdukları hükümet hakkında sürekli yolsuzluk haberleri yapmasından rahatsız olur. Anayasayı değiştirecek güce sahip olmalarından faydalanarak anayasaya basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler koyarlar ve kendi izinleri olmadan yapılan haberlere sansür uygularlar. Artık yolsuzluk haberi yayınlanmadığını bilen kötü niyetli kişiler daha da fazla yolsuzluk yapınca yaşanan ekonomil kriz ülkeyi kaosa sürükler” ifadeleri yer aldı.





Bu ifadeler nedeniyle MEB’in toplatma kararı aldığı ileri sürüldü