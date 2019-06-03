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Basın İlan Kurumu'na Yıldırım afişi
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Basın İlan Kurumu'na Yıldırım afişi
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03 Haziran 2019 14:12
Basın İlan Kurumu'na Yıldırım afişi
İstanbul Zeytinnburnu'ndaki Basın İlan Kurumu'nun binasına AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın afişi asıldı.
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Binanın dışına asılan afiş çevre yolundan geçenler tarafından görülürken özellikle sosyal medyada söz konusu fotoğraf paylaşılıyor.
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