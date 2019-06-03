Samanyolu Haber /Gündem / Basın İlan Kurumu'na Yıldırım afişi /03 Haziran 2019 14:12

Basın İlan Kurumu'na Yıldırım afişi

İstanbul Zeytinnburnu'ndaki Basın İlan Kurumu'nun binasına AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın afişi asıldı.

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Binanın dışına asılan afiş çevre yolundan geçenler tarafından görülürken özellikle sosyal medyada söz konusu fotoğraf paylaşılıyor.


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