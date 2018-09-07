Basın İlan Kurumu Saray'a bağlandı

Yurt içinde ve uluslararası alanda Türkiye’nin iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yönetecek olan Prof. Dr. Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı, söz konusu yetkiyi yılda en az bir defa Basın İlan Kurumu’nun bütün hesap ve işlemlerini denetlemek suretiyle kullanacak.





Halihazırda finansman sorunu yaşayan gazetelerin en önemli gelir kalemlerinden biri de Basın İlan Kurumu’ndan alınan resmi ilanlar.





Sabah gazetesindeki köşe yazılarıyla da bilinen akademisyen Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na getirilmişti.





Başkanlığın görevleri arasında, ‘basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, görev alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayımlamak veya yayımlatmak, basın yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonu’nun sekreterya faaliyetlerini yürütmek’ de var.





Başkanlık bünyesinde sekiz daire var: Kamu diplomasisi, basın ve yayın, halkla ilişkiler, tercüme, yönetim hizmetleri, bilgi işlem, strateji geliştirme ve hukuk.





Başkanlığa ilk bağlanan kurum TRT olmuştu.