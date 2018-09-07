Samanyolu Haber /Gündem / Basın İlan Kurumu Saray'a bağlandı /07 Eylül 2018 15:14

Basın İlan Kurumu Saray'a bağlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yetkilerine, Basın İlan Kurumu’nu denetlemek de eklendi.

SHABER3.COM

Yurt içinde ve uluslararası alanda Türkiye’nin iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yönetecek olan Prof. Dr. Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı, söz konusu yetkiyi yılda en az bir defa Basın İlan Kurumu’nun bütün hesap ve işlemlerini denetlemek suretiyle kullanacak.

Halihazırda finansman sorunu yaşayan gazetelerin en önemli gelir kalemlerinden biri de Basın İlan Kurumu’ndan alınan resmi ilanlar.

Sabah gazetesindeki köşe yazılarıyla da bilinen akademisyen Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na getirilmişti.

Başkanlığın görevleri arasında, ‘basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, görev alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayımlamak veya yayımlatmak, basın yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonu’nun sekreterya faaliyetlerini yürütmek’ de var.

Başkanlık bünyesinde sekiz daire var: Kamu diplomasisi, basın ve yayın, halkla ilişkiler, tercüme, yönetim hizmetleri, bilgi işlem, strateji geliştirme ve hukuk.

Başkanlığa ilk bağlanan kurum TRT olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Basın İlan Kurumu Saray'a bağlandı Sonraki Haber >>

Otobüsün mazotu bitince parasını yolculardan istediler

Otobüsün mazotu bitince parasını yolculardan istediler

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

İşte helikopterin düşüş anı!

İşte helikopterin düşüş anı!

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

İlginç soygun kameralara yansıdı

İlginç soygun kameralara yansıdı

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:54:37