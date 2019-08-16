Basın İlan Kurumu Genel Müdürü görevden alındı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı. Karaca’nın yerine Rıdvan Duran atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama kararları, Resmi Gazete’de yayınlandı. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca görevden alınarak yerine Rıdvan Duran getirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne ise Genel Müdür Yardımcısı Bahri Kesici atandı.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Mehmet Faruk Tekin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ferhat Yılmaz, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Salih Kaygusuz, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ertuğrul Tosunoğlu ve Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yusuf Tüfekçi getirildi.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut da görevden alındı. Karabulut’un yerine Selami Ersen görevlendirildi.
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı