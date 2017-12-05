Samanyolu Haber /Gündem / Başdanışman: Zarrab haini... /05 Aralık 2017 09:51

Başdanışman: Zarrab haini...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, verdiği rüşvetleri itiraf eden Reza Zarrab'ı hain ilan etti ve 'bu kuşu öttürecekler' şeklinde tuhaf bir iddiada bulundu

SHABER3.COM

ABD'de devam eden davanın bir tiyatrodan ibaret olduğunu söyleyen Topçu, “Bu karakter ve psikolojideki bir kuşu istedikleri gibi öttüreceklerdir. O şahıs esirdir ve hükümsüzdür. Türkiye, uluslararası ambargoyu delmemiştir” diyerek tepki gösterdi.

'Zarrab haindir'

Topçu, “Bu hain, tiynetinin gereğini yapmıştır. Korku ve menfaatinden dolayı yaptığını da ifade etmiştir. Bu karakter ve psikolojideki bir kuşu istedikleri gibi öttüreceklerdir. O şahıs esirdir ve hükümsüzdür. Türkiye, uluslararası ambargoyu delmemiştir” görüşünü paylaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başdanışman: Zarrab haini... Sonraki Haber >>

Bir kaçışın öyküsü...

Bir kaçışın öyküsü...

Bunlara inanmak demek...

Bunlara inanmak demek...

Zarrab Davasının Cemaatle ne ilgisi var?

Zarrab Davasının Cemaatle ne ilgisi var?

Enflasyon patladı...

Enflasyon patladı...

AKP'nin Hayırseveriydi, Casus oldu...

AKP'nin Hayırseveriydi, Casus oldu...

Muammer Güler nerede?

Muammer Güler nerede?

Gasp ekonomisi...

Gasp ekonomisi...

Bir anne daha bebeği ile gözaltına alındı

Bir anne daha bebeği ile gözaltına alındı

Erdoğan'dan rehine diplomasisi..

Erdoğan'dan rehine diplomasisi..

Allah aşkına münafıklara kanmayın!.."

Allah aşkına münafıklara kanmayın!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:16:06