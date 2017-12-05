Başdanışman: Zarrab haini...

ABD'de devam eden davanın bir tiyatrodan ibaret olduğunu söyleyen Topçu, “Bu karakter ve psikolojideki bir kuşu istedikleri gibi öttüreceklerdir. O şahıs esirdir ve hükümsüzdür. Türkiye, uluslararası ambargoyu delmemiştir” diyerek tepki gösterdi.







'Zarrab haindir'





Topçu, “Bu hain, tiynetinin gereğini yapmıştır. Korku ve menfaatinden dolayı yaptığını da ifade etmiştir. Bu karakter ve psikolojideki bir kuşu istedikleri gibi öttüreceklerdir. O şahıs esirdir ve hükümsüzdür. Türkiye, uluslararası ambargoyu delmemiştir” görüşünü paylaştı.