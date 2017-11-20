Samanyolu Haber /Gündem / Başdanışman: Sömürgeci NATO'dan çıkalım, yırtıp atalım /20 Kasım 2017 12:53

Başdanışman: Sömürgeci NATO'dan çıkalım, yırtıp atalım

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı eski BBP'li Yalçın Topçu, "Bütün darbelerin ve savunma sanayinde bağımlılığın arkasında NATO vardır. NATO üyeliğimizi gözden geçirmemizin zamanı gelmiştir" dedi.

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NATO'nun Norveç'te düzenlenen tatbikatında, Atatürk ve Tayyip Erdoğan'ın resminin düşman hedefler arasına konulması hakkında konuşan Topçu, şunları söyledi:

"NATO tatbikatı uygulaması adı altında, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adı kullanılarak yaşanan bu kepazelik, rezillik ve alçaklıkla, jeopolitik ve jeostratrejik konumu sebebiyle artık akla hayale gelmeyecek yönlerden baskı ve saldırılar altında tutulan ülkemize ve yüzde 52 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımıza kahpece düşmanlık kusuluyor.Bu hayasız ve şerefsiz davranış NATO'nun ülkemizle ilgili tutumuna tüy dikmiş, büyük Türk milletince bu kurumdaki varlığımız artık sorgulanır hale gelmiştir. Mesele 2019'dur. Millet olarak her zamankinden daha kararlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın yanında saf tutacağız ki; bu edepsiz ve hayasız akınlar, bu terbiyesiz saldırılar istikbalimize bir daha gölge düşüremesin."

'BÜTÜN DARBELERİN ARKASINDA NATO VAR'

"Bütün darbelerin ve savunma sanayinde bağımlılığın arkasında NATO vardır. NATO üyeliğimizi gözden geçirmemizin zamanı gelmiştir. Üyesine her türlü düşmanca tavır içinde olan bu kurum bizim için olmazsa olmaz değildir" diyen Topçu şunları söyledi:
"Bu kurumdaki varlığımız TBMM tarafından acilen ele alınmalı. Bu hayasız kumpasa cevapsız kalınmamalıdır. MHP'nin değerli liderinin (Devlet Bahçeli) açıklamaları, büyük Türk milletinin ekseriyetinde yüksek karşılık bulmuştur. NATO yalnız askeri bir pakt değildir, yeni sömürgeciliğin çağdaş biçimidir. Ekonomik ve siyasi bir bağımlılıktır. Milletimize giydirilmeye çalışılan bu NATO markalı sömürge gömleğini büyük Türk millet geçmişte Sakarya'da, Dumlupınarda Mustafa Kemal Atatürk'le yırtıp attığı gibi 2019'da da milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek yırtıp atacaktır."
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