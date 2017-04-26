Başdanışman: Avrupalıların canını acıtalım, mültecileri yollayalım

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) “Türkiye’de demokratik kurumların işleyişi” konulu düzenlenen oturumda çıkan "Türkiye yeniden denetim sürecine alındı" kararıyla ilgili olarak "Soğukkanlılığımızı kaybetmeyelim ama onları derinden acıtacak tedbirleri de almaya başlayalım. Yani şu ucube mülteciler anlaşmasından başlayabiliriz" dedi.





İlnur Çevik'in "Sanki Avrupa darbecileri cezalandırıyor" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:





Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi yine yapacağını yaptı… Biz bu filmi 1980 darbesinden sonra görmüştük ama modern Türkiye’de, demokrasi ile yoğrulmuş Türkiye’de bunları göreceğimiz hiç ummazdık…





Meclis Türkiye’yi yeniden “denetim” altına almaya karar verdi… Yani sanki Türkiye’de darbe başarılı oldu da darbeci cuntacıları cezalandırıyorlar… Türkiye, 1980 darbesinden sonra Avrupa Konseyi tarafından denetim altına alınmış ve bu hal 2004’te kaldırılmıştı…





Bu ne demek? Avrupa Konseyi parlamenterleri bize “sizin demokrasiniz defolu, bunu düzeltin” diyorlar… Bu tam bir siyasi operasyon!







Avrupalılar referandumda Türk halkının anayasa değişikliklerine “evet” demesini hazmedememiş olacak ki şimdi de bizleri cezalandırma yoluna gidiyor…





Ama unuttukları bu halkın demokrasisi için 15 Temmuz’da canını verdiği, kendini bu uğurda tanklara siper ettiği. Bunu alkışlayacağı yerde Türkiye’yi cezalandırmaya kalkan, halkın üzerine ateş açan darbecilere kol kanat geren Avrupalı kaçıklar bunu halkımızın kabullenmeyeceğini, bunun halkımızda ciddi infial yaratacağını anlamıyorlar mı?





Şu anda bu Avrupalılar bir zihin tutulmasından geçiyor. Bu işin nerelere varacağını pek anlamamış gözüküyorlar. Yahut da darbenin başarısız olmasını içlerine sindiremiyorlar…





Soğukkanlılığımızı kaybetmeyelim ama onları derinden acıtacak tedbirleri de almaya başlayalım… Yani şu acube mülteciler anlaşmasından başlayabiliriz.