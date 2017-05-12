Samanyolu Haber /Gündem / Başdanışman: ABD Erdoğan'ın iyi niyetine ve sabrına şükretsin /12 Mayıs 2017 11:46

Başdanışman: ABD Erdoğan'ın iyi niyetine ve sabrına şükretsin

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, 'ABD Erdoğan'ın iyi niyetine ve sabrına şükretsin' dedi

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Mayıs'ta gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili olarak "Cumhurbaşkanımız olaya iyi niyetli ve sabırla yaklaşıyor. Ama bu iyi niyeti ve sabrı Amerikalıların iyi okuması lazım" dedi. 

İlnur Çevik YPG'ye silah verme kararını onaylayan Trump ve ABD'nin Erdoğan'ın sabrını test ettiğini öne sürdü. "ABD Erdoğan'ın iyi niyetine ve sabrına şükretsin" başlıklı yazıdan ilgili bölüm şöyle:

''Cumhurbaşkanımız olaya iyi niyetli ve sabırla yaklaşıyor. Ama bu iyi niyeti ve sabrı Amerikalıların iyi okuması lazım… Cumhurbaşkanımız Kürt konusunda müthiş bir iyi niyet ve sabır gösterdi, elinden gelenin fazlasını yaptı. PKK bunu iyi okumadı, çözüm sürecini kullanarak ayaklanma hazırlıkları yaptı ve Türkiye’de kurtarılmış bölgeler yaratmaya kalktı ve sonra sabrı taşan Cumhurbaşkanımızın onlara tokadı çok sert oldu ve olmaya devam ediyor…
Cumhurbaşkanımızın sabrını test edenler hep zararlı çıktı ve çıkmaya devam ediyorlar. Buna ABD de dâhil…''
<< Önceki Haber Başdanışman: ABD Erdoğan'ın iyi niyetine ve sabrına... Sonraki Haber >>

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Sakın şaşırmayın!

Sakın şaşırmayın!

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

ABD'de su baskınları: 11 ölü

ABD'de su baskınları: 11 ölü

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Erdoğan'ın hocasından şok sözler
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:57:31