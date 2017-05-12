Başdanışman: ABD Erdoğan'ın iyi niyetine ve sabrına şükretsin

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Mayıs'ta gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili olarak "Cumhurbaşkanımız olaya iyi niyetli ve sabırla yaklaşıyor. Ama bu iyi niyeti ve sabrı Amerikalıların iyi okuması lazım" dedi.





İlnur Çevik YPG'ye silah verme kararını onaylayan Trump ve ABD'nin Erdoğan'ın sabrını test ettiğini öne sürdü. "ABD Erdoğan'ın iyi niyetine ve sabrına şükretsin" başlıklı yazıdan ilgili bölüm şöyle:





''Cumhurbaşkanımız olaya iyi niyetli ve sabırla yaklaşıyor. Ama bu iyi niyeti ve sabrı Amerikalıların iyi okuması lazım… Cumhurbaşkanımız Kürt konusunda müthiş bir iyi niyet ve sabır gösterdi, elinden gelenin fazlasını yaptı. PKK bunu iyi okumadı, çözüm sürecini kullanarak ayaklanma hazırlıkları yaptı ve Türkiye’de kurtarılmış bölgeler yaratmaya kalktı ve sonra sabrı taşan Cumhurbaşkanımızın onlara tokadı çok sert oldu ve olmaya devam ediyor…

Cumhurbaşkanımızın sabrını test edenler hep zararlı çıktı ve çıkmaya devam ediyorlar. Buna ABD de dâhil…''

