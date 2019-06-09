İlker Başbuğ'un sorusuna Hulusi Akar ne diyecek?

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında yeni bir boyut kazanan "S-400" krizine dair bir soru yöneltti.





ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan 6 Haziran'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektupta Amerika'da F-35 taarruz uçağı eğitimi alan pilotlardan 31 Temmuz'a kadar ülkeyi terk etmelerinin isteneceğini belirtmişti.





"TÜRKİYE F-35 PROJESİNDEN ÇIKARILACAK"





Mektupta Türkiye'nin ortak olduğu F-35 projesinden çıkarılacağı ve Türkiye'den ithal edilen bazı parçalar için farklı ülkelerle temasa geçileceği de ifade edilmişti.





ABD, Türkiye'nin 2 ay içinde Rus S-400 hava savunma sistemini teslim almaktan vazgeçtiğini açıklamasını istemişti.





"BU KRİZDEN NASIL ÇIKILACAK?"





İlker Başbuğ şahsi Twitter hesabında Shanahan'ın "2'nci Johnson Mektubu" diye nitelen mektubuna temas etti.





Başbuğ şu ifadeleri kullandı: "ABD Savunma Bakan Vekilinin, Milli Savunma Bakanı Akar’a gönderdiği diplomatik nezaket kurallarından uzak mektup, bir sürü kaba uyarı ve tehdit içermektedir. ABD Kongresinden sonra Savunma Bakanlığı da Türkiye’nin karşısında yer almıştır. Bu krizden nasıl çıkılacak?"



