Başbakanlık avukatı: Balyoz darbe planıydı, Çetin Doğan darbeci

Başbakanlık Avukatı Kibar'ın ifadeleri, duruşma tutanaklarında da yer aldı:













İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmalarda Başbakanlık adına davaya katılan Avukat Necip Kibar, ifadelerinde bir döneme damgasını vuran Balyoz soruşturmasına da yer verdi.Avukat Necip Kibar, duruşmada Balyoz davasını savunacak ifadelere yer verdi. AKP hükümeti, daha önce Balyoz davası hakkında 'kumpas' ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2015'te yaptığı açıklamada, "Balyoz ve Ergenekon’da şahsım başta olmak üzere, tüm ülke aldatıldı" demişti.İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen darbe davasında ise Başbakanlık Avukatı Necip Kibar “Balyoz davasıyla Türkiye’deki darbeciler, bu darbelerinden vazgeçmediler. Bunu 15 Temmuz öncesi de söyledim. Çünkü Türkiye’deki varoşları tehdit olarak gören ve böyle yetişen bir karargahtan darbeci her zaman çıkar dedim ve bundan sonra 15 Temmuz darbesi gerçekleşti” dedi.Avukat Necip Kibar, Balyoz davasında yargılanan çok sayıda kişinin 28 Şubat davasında da yargılandığını belirterek, şöyle devam etti:“Kimse bana Çetin Doğan’ın darbeci olmadığını, kimse bana o dönemde darbeyi organize edenlerin darbeci olmadığını söyleyemez.”