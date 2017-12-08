Samanyolu Haber /Gündem / 'Başbakan'la babacan onay verdiler, bitti zaten' /08 Aralık 2017 09:31

'Başbakan'la babacan onay verdiler, bitti zaten'

Reza Zarrab’ın tanık olduğu, Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı M. Hakan Atilla’nın yargılandığı ’ABD Atilla’ya karşı’ davasında ses tapeleri, bazı banka kayıt ve dökümleriyle, dosyaya giren kişilerin fotoğrafları basınla paylaşıldı.

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Tanık Zarrab’ın itiraflarının ikinci gününde anlattığı Başbakan Tayyip Erdoğan’dan izin aldığı, dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan olur aldığını anlattığı Abdullah Happani ile konuşma tapelerinde ilginç detaylar yer alıyor. Zarrab “Süleyman Aslan, para istiyordu, Aslan’a rüşvet verebilmek için Zafer Çağlayan’dan onay almam gerekiyordu” dediği duruşmada dinletilen ses kayıtlarının tam dökümü tam bir skandalı ortaya koyuyor.

İRAN İŞİ BURDA HAREKETLENECEK

FBI’ın mahkemeye sunduğu deliller arasında yer alan bu tapelerde Zarrab, yakın adamı Abdullah Happani’ye, Ankara’ya yaptığı ziyareti anlatıyor.  Happani’nin Zarrab’a Ankara’ya gitme sebebini sorduğu soruya Zarrab, “He he, Ziraat Bankası ile Vakıf’a da okey  aldım, onlar da başlayacaklar. İran işi burda hareketlenecek.” diyor.Happani’nin “İnşallah ya, süper valla” sözlerinin ardından Zarrab, “Ziraat’la Vakıf’a da Başbakan emir vermiş.” cevabını veriyor. Zarrab, 3 milyar Euro paranın beklediğini anlatıyor.

Zarrab’ın ifade verdiği ikinci günde Zarrab, “Aslan’a sürekli uyarı geliyordu. Amerika’dan, ABD’nin İran’la ilgili işlemlerden duyduğu kaygılarla ilgili uyarılardı. Aslan’ın ‘içim rahat değil’  demesini ‘para istiyor’ şeklinde yorumladım ve bankadan çıkıp Abdullah Happani’yi aradım. ‘Tıpkı Zafer Çağlayan gibi bu da para istiyor’ dedim.” şeklinde yaşananları özetlemişti. Zarrab,Aslan’a verdiği rüşvetin onayını Çağlayan’dan aldığını tüm detaylarıyla aktarmıştı.

ZİRAAT VE VAKIF DA TAMAM….

Önemli bir başka konuşmayı Özgür Erker isimli şahısla yapan Zarrab, “Başbakan`la Ali Babacan onay verdiler bitti zaten.” ifadelerini kullanıyor. Zarrab-Erker görüşmesinden  Happani ile konuşmalarını biraz daha detaylandıran bilgiler paylaşıyor. İkili şunları konuşuyor:

Zarrab- Şimdi Ziraat ile Vakıf’ı da başlattık.

Erker- He, he…

Zarrab- Onay aldık

Erker-He he..

Zarrab- Ziraat ile Vakıf da giriyor önümüzdeki haftadan.

Erker-Anladım, Ziraat’le Vakıf’ta kimle konuştun?

Zarrab- Ben onlarla konuşmadım ki.

Erker-Kim konuşuyor

Zarrab- Ben Ankara ile konuştum

Erker- Hee.

Zarrab- Sayın Başbakan’la Ali Babacan onay verdiler, bitti zaten.

Erker- He tamam

Zarrab- Pazartesi Hüseyin Beyle toplantımız var işte.

Erker-He anladım iyi…

Tapelerin tamamı şöyle:



Zarrab-Erker arasındaki konuşmalar şöyle:




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